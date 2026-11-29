El médico clínico de ICR Hernán Munuce explica por qué los controles preventivos son clave para detectar la diabetes tipo 2 antes de que cause complicaciones

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes , en el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, uno de los médicos que descubrieron la insulina. La fecha pone el foco en una enfermedad cada vez más frecuente y en la importancia de los controles, incluso cuando no hay síntomas.

Según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes , en 2024 alrededor de uno de cada nueve adultos de entre 20 y 79 años vivía con diabetes en el mundo. En la Argentina, la estimación fue de alrededor del 14 % para el mismo grupo de edad. Estas cifras incluyen todos los tipos de diabetes, aunque la tipo 2 es la más frecuente.

En este contexto, el Dr. Hernán Munuce , médico clínico de ICR , destaca la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad.

El sedentarismo, el sobrepeso y una alimentación poco equilibrada pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 . También es mayor en personas con antecedentes familiares de diabetes o que tuvieron diabetes gestacional. La actividad física regular y una alimentación saludable pueden ayudar a prevenir o retrasar su aparición.

"Como la enfermedad puede pasar inadvertida durante años, es importante consultar cuándo conviene controlar la glucosa en sangre, incluso si no hay síntomas. Según la edad, los antecedentes y los resultados previos, el equipo de salud puede indicar un análisis de glucemia en ayunas y, en casos seleccionados, una prueba de tolerancia oral a la glucosa", dice el especialista.

Detectarla a tiempo permite iniciar el tratamiento y reducir el riesgo de complicaciones como el infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal y la pérdida de visión. El cuidado de los pies también es importante para prevenir lesiones que, en casos graves, pueden derivar en amputaciones.

Tratamiento y seguimiento a largo plazo

El tratamiento se adapta a cada persona y combina un plan de alimentación, actividad física y, cuando corresponde, medicación. Además de reducir la glucosa en sangre, algunos fármacos pueden proteger el corazón o los riñones, o favorecer el descenso de peso cuando está indicado.

La educación en diabetes facilita el autocuidado y el monitoreo de la glucosa cuando está indicado. "Los controles periódicos permiten ajustar el tratamiento y detectar complicaciones. Según las necesidades de cada persona, el equipo tratante puede trabajar junto con profesionales de nutrición, endocrinología, cardiología y nefrología", señala Munuce.