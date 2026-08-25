Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

El dato surge en el Observatorio de Seguridad Vial. 16 de las víctimas fatales circulaban en moto y buscan reforzar controles y prevención

Una moto en el piso tras un accidente de tránsito. La postal se repite a diario y preocupan los números del Observatorio de Seguridad Vial

La siniestralidad vial sigue preocupando en Rosario. Durante una nueva reunión del Observatorio de Seguridad Vial , funcionarios provinciales y municipales, concejales y representantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) analizaron los datos disponibles y coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención y los controles.

Uno de los datos más preocupantes fue aportado por Sebastián Kelman , director de Capacitación y Comunicación y del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Hasta el 31 de julio de 2026 se registraron 202 víctimas fatales en siniestros viales en la provincia, de las cuales 28 corresponden a Rosario. De esas víctimas rosarinas, 16 circulaban en motocicleta.

El escenario se compara con un 2025 que también dejó cifras elevadas. Durante el año pasado hubo 360 víctimas fatales en la provincia , mientras que en Rosario se contabilizaron 66. Dentro de ese grupo, 29 circulaban en moto al momento del siniestro.

El incremento de los accidentes registrados durante 2026 en rutas y autopistas fue uno de los temas planteados por Carlos Torres, secretario de la APSV. Según explicó, las motocicletas continúan siendo el vehículo más involucrado en los siniestros y planteó la necesidad de sostener un plan integral de seguridad vial que involucre a los gobiernos locales.

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En la misma línea, Kelman puso el foco en la fiscalización del tránsito como una de las herramientas para reducir la cantidad de siniestros y sus consecuencias.

Durante el encuentro también se abordaron los controles vinculados específicamente con las motocicletas. Roberto Bruera, director de la APSV, repasó el refuerzo de los requisitos para los operativos y el otorgamiento de licencias para ese tipo de vehículos.

Además, adelantó que se trabaja en la creación de un Observatorio de Prevención, orientado a detectar conductas de conducción temeraria o riesgosa.

Un mapa para detectar dónde ocurren los accidentes

Otro de los aportes estuvo a cargo del Instituto de Estudios del Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR.

A partir de información proporcionada por organismos provinciales, los investigadores elaboraron un mapa de calor de los accidentes de tránsito registrados en Rosario, además de avanzar en una caracterización integral de la movilidad urbana.

La herramienta busca aportar información territorial para identificar zonas de mayor concentración de siniestros y mejorar la definición de políticas públicas.

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En ese sentido, las concejalas María José Poncino y Agustina Gareis, quienes presidieron el encuentro, plantearon como uno de los objetivos del Observatorio avanzar en un diagnóstico general de la situación vial, a partir de la recopilación y sistematización de información e indicadores accidentológicos.

Camiones y circulación en las rutas

La circulación de camiones también formó parte de la discusión, especialmente por su impacto en el tránsito metropolitano y en las rutas de la región.

Mónica Alvarado, secretaria provincial de Transporte y Logística, explicó el funcionamiento del sistema Stop 5.0, utilizado para ordenar el ingreso de camiones en zonas portuarias, y los operativos de Cosecha Segura, destinados a monitorear el flujo de transporte pesado y reforzar los controles en las rutas.

El objetivo es mejorar la organización de la circulación y evitar situaciones de riesgo asociadas al tránsito de vehículos de gran porte.

Por su parte, Gustavo Adda, director municipal de Educación, Prevención y Seguridad Vial, destacó la necesidad de trabajar en concientización y prevención, además de articular las distintas normativas de la ciudad relacionadas con transporte, peatones y el Código de Convivencia.

El Observatorio prepara nuevas reuniones

El encuentro fue realizado este lunes en el Palacio Vasallo y contó con representantes de los gobiernos municipal y provincial y de la UNR.

El Observatorio de Seguridad Vial prevé dos reuniones más para continuar con el trabajo. Una estará destinada a profundizar el diagnóstico territorial, con participación de organismos vinculados a la seguridad vial, mientras que la siguiente buscará avanzar en una agenda legislativa con propuestas concretas.

La intención es que el espacio no quede limitado al análisis de las estadísticas, sino que permita convertir los datos sobre siniestralidad en medidas de prevención y políticas públicas para Rosario.