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Marco Ruben: "Tengo muchas ganas de jugar el clásico"

El goleador histórico de Central se fue conforme con su rendimiento, pero triste por la derrota. Se ilusiona con estar el próximo domingo en el Gigante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de agosto 2026 · 11:50hs
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Marco Ruben volvió a ser titular en Central después de más de un año y medio. Hizo un gol y se lo anularon.

Leonardo Vincenti / La Capital

Marco Ruben volvió a ser titular en Central después de más de un año y medio. Hizo un gol y se lo anularon.

La desazón que vivió el Gigante de Arroyito por la derrota frente a Gimnasia en la previa del clásico fue elocuente, aunque los hinchas al menos pudieron ver en acción de titular a Marco Ruben, a quien aplaudieron a rabiar y ovacionaron en cada intervención que tuvo en el partido.

Para el máximo goleador canalla también fue una tarde especial, aunque por supuesto con sensaciones encontradas. Porque ese partido como titular después de más de un año y medio fue con derrota.

“La primera sensación que se me viene a la cabeza es de tristeza por la derrota. Hicimos un muy mal segundo tiempo y nos costó caro. Lo positivo es que en el primer tiempo generamos bastante, creo que jugamos bien, pero insisto, lo que pasó en el segundo tiempo nos costó muy caro”, fueron las primeras declaraciones del centrodelantero canalla.

Un traspié "para tener en cuenta"

El traspié frente al Lobo es algo “para tener en cuenta”, según palabras del propio Marco Ruben, en clara referencia a la previa del clásico que, incluso antes del partido, ya flotaba en el ambiente.

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“Tendremos que trabajar más que nunca, entender los errores que cometimos para poder solucionarlos”, agregó el goleador, ya pensando en lo que se vendrá el próximo domingo, otra vez en el Gigante.

Marco Ruben festejó el gol, pero luego fue anulado por posición adelantada.

Marco Ruben festejó el gol, pero luego fue anulado por posición adelantada.

Fue una sorpresa que Ruben apareciera desde el arranque. No era una posibilidad que se manejaba en la previa, pero el técnico Jorge Almirón decidió que así fuera.

Marco Ruben se fue conforme

“En lo personal, me voy conforme con los minutos que jugué. Me sentí bien dentro de la cancha, teniendo en cuenta que hacía más de un año y medio que no jugaba de titular. Con eso me voy conforme”, apuntó.

Después de lo que fueron esos 83 minutos en los que estuvo en cancha (fue reemplazado por Tomás Badaloni), era de cajón la pregunta sobre qué sensaciones tenía de cara al clásico respecto a su continuidad en el equipo.

“Yo siempre quiero competir para poder estar, claramente. Tengo muchas ganas de jugar el clásico, pero ahora toca descansar primero y cuando volvamos tenemos que estar todos al cien para que después el técnico decida”.

>>Leer más: El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que "el domingo cueste lo que cueste"

Un 9 activo y lúcido para definir

Futbolísticamente, a Marco Ruben se lo vio activo, disimulando los 39 años que lo acompañan, pero lo más importante que se le vio fue esa frialdad a la hora de definir cuando Di María lo puso cara a cara con el arquero. Fue una definición típica de un goleador que conoce todos los secretos frente al arco. La acción no prosperó por posición adelantada, pero para los enormes problemas con el gol que arrastra este Central, fue positivo que terminara la jugada de esa manera.

Y hasta lo puso contento que con quien haya podido “conectar” fuera con Di María. “Para mí fue hermoso volver a jugar junto a Ángel después de tanto tiempo, pero lamentablemente la historia no terminó bien”, declaró Ruben.

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