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Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto frente a su casa

El siniestro se desató a primera hora de la mañana en la zona sur de Rosario. El fuego también dañó un árbol cercano

25 de agosto 2026 · 12:33hs
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El incendio se produjo este martes en Grandoli al 5000.

Foto: X/@maxiklan.

El incendio se produjo este martes en Grandoli al 5000.

El barrio Municipal de Rosario fue escenario este martes del impactante incendio de un automóvil. Los primeros testigos consultados comentaron que el dueño había ido a llevar a su esposa a trabajar y no pudo evitar la destrucción del vehículo unos minutos después del viaje.

Los Bomberos Zapadores confirmaron pérdidas totales por el siniestro de la mañana en Grandoli y Lamadrid. En principio, sólo se registraron daños materiales como consecuencia del siniestro y no había ninguna persona lesionada en la zona sur de la ciudad.

El propietario del Citroën C3 Aircross estaba consternado frente al episodio. Mientras tanto, un vecino le comentó a LT8 que el fuego creció sin freno sobre la vereda. En cuanto a lo sucedido previamente, detalló: "Dejó a la señora en el trabajo, vino y estacionó como de costumbre".

¿Cómo fue el operativo por el incendio en zona sur?

Los encargados del operativo fueron a apagar las llamas poco después de las 7.30 de la mañana en Grandoli al 5000. El vehículo estaba detenido sobre la vereda, debajo de un techo de chapa que también quedó destruido por el calor.

En primer lugar, los bomberos comprobaron que no había riesgo de propagación hacia las casas cercanas. Mientras tanto, el automovilista estaba tratando de sofocar el fuego con dos extintores de polvo.

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El personal de la Policía de Santa Fe consiguió neutralizar el peligro sin necesidad de reabastecer la autobomba con agua. El procedimiento tardó casi una hora hasta que concluyeron las tareas de enfriamiento.

Finalmente, los bomberos constataron que el coche naftero había quedo destrozado casi por completo por el efecto del incnedio. Salvo una parte del sector del acompañante, las llamas dañaron todo lo que había a la vista dentro y fuera del habitáculo. Una vez que la situación quedó bajo control, agentes del Comando Radioeléctrico se ocuparon de vigilar la zona.

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