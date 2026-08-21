Se incendió un colectivo de larga distancia en la autopista a Buenos Aires El siniestro se registró este viernes a la madrugada, cerca de Alvear. Dos choferes fueron atendidos por inhalación de humo 21 de agosto 2026 · 08:32hs

Foto: Policía de Santa Fe. Incendio en la autopista a Buenos Aires. En el colectivo solo iban dos choferes, que no sufrieron heridas

Un colectivo de pasajeros quedó totalmente destruido al incendiarse este viernes a la mañana en medio de la autopista a Buenos Aires, a la altura de Alvear. El siniestro se registró alrededor de las 2 sobre el kilómetro 279 y no causó heridos.

Según indicaron fuentes oficiales, en el micro de la empresa Lauri iban solamente los dos choferes quienes se dirigían sin pasajeros a la Terminal de Ómnibus de Rosario para tomar un servicio.

Uno de los conductores declaró que cuando circulaban a la altura del 279 de la autopista percibieron un fuerte olor a humo, por lo cual se detuvieron sobre la banquina.

Qué sucedió con los choferes del colectivo Fue en ese momento que los choferes advirtieron que había fuego en la parte trasera del micro. Los choferes intentaron apagar las llamas con dos matafuegos, pero no lo lograron. En el lugar tuvieron que actuar los Bomberos Voluntarios de Pueblo Esther y también acudió una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

>> Leer más: Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión Los médicos examinaron a los choferes quienes presentaban síntomas por inhalación de humo, pero no fue necesario trasladarlos a un centro médico.