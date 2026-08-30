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Argentino, obligado a ganar para salir del último puesto de la Primera C

Centro Español llega al Olaeta para enfrentar a un Argentino que precisa ganar para no pelear por la desafiliación.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

30 de agosto 2026 · 06:10hs
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Argentino recibe a Centro Español

Argentino recibe a Centro Español, a siete fechas del final de la Primera C.

Argentino vuelve a presentarse en barrio Sarmiento y en esta ocasión frente a Centro Español, en el marco de la 26ª fecha de la Primera C. Los salaítos, últimos de la Zona A con 21 puntos, están obligados al triunfo para salir del fondo de la tabla, a 7 fechas de finalizar la etapa clasificatoria.

Con este panorama, el técnico Leonardo Acoglanis dispuso del regreso del delantero Juan Cantiani después de recuperarse de un lesión que lo dejó varias jornadas afuera del equipo. El resto del once serían los mismos que cayeron ante J. J. Urquiza (24) 2 a 1.

Este sábado, el penúltimo Deportivo Paraguayo (24) sacó un empate importante 0 a 0 en su visita a Cambaceres.

Palabras del delantero de Argentino Juan Cantiani

"Estoy muy contento de volver a jugar después estar lesionado. Fue difícil la recuperación, más que nada porque no fue una lesión en las piernas sino en el brazo. Te deja con la espina de que podés jugar pero a la vez no, así que con muchas ganas de ayudar a mis compañeros desde mi lugar y poder sacar la situación adelante", expresó Juan Cantiani.

>>Leer más: Primera C: Argentino se durmió en la última jugada y cayó ante Atlas en General Rodríguez

"Jugamos de local y le debemos a la gente ganar, así que estamos convencidos de que va a ser una buena tarde para todos", confío Juan Cantiani, el delantero que vuelve al equipo.

El once salaito sería con: Francisco Olivera; Mateo Gonzalez, Bruno Cabrera, Ignacio Cantero y Luciano Fernández; Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazu y Thiago Bartalini; Juan Cantiani y Octavio Rubarth. El árbitro será Matias Ansede.

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