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Estudiantes vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra enfrentará al Pincha en La Plata una semana antes del clásico rosarino. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

30 de agosto 2026 · 14:13hs
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Estudiantes recibirá a Newells por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

Estudiantes recibirá a Newell's por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's visitará a Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Pincha y la Lepra de este lunes por la tarde.

A qué hora juegan Estudiantes vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Estudiantes y Newell's será este lunes 31 de agosto, desde las 19, en el estadio UNO con el arbitraje principal de Juan Pafundi, mientras que Sebastián Habib estará en el VAR.

Dónde ver Estudiantes vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Pincha y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Estudiantes y Newell's fue triunfo 2-0 del Pincha en el Coloso.

El último enfrentamiento entre Estudiantes y Newell's fue triunfo 2-0 del Pincha en el Coloso.

>> Leer más: El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Posibles formaciones de Estudiantes y Newell's

Estudiantes: El entrenador Alexander Medina no dio indicios del once titular del Pincha.

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

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