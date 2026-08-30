En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y un sistema de monitoreo GPS

Hace un año, en Santa Fe se aprobó una ley para dotar a los repartidores de dispositivos de seguridad; pero la norma nunca se implementó

A un año de la aprobación de la ley 14.362, que creó un sistema de monitoreo informático permanente para proteger y garantizar la seguridad de los cadetes de reparto a domicilio que operan mediante aplicaciones móviles, l a norma sigue sin ser implementada . Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores de Santa Fe (Si.Tra.Rep.) volvió a reclamar la implementación del botón de pánico y un sistema de seguimiento de GPS , ambos dispositivos previstos por la legislación.

La aparición de nuevas aplicaciones, la necesidad de sumar horas de empleo y los cambios en el consumo dispararon la cantidad de repartidores que a diario transitan las calles de Rosario. Según se estima, unas 9.000 personas hacen repartos a diario en la ciudad, muchas con jornadas de hasta 12 horas de trabajo. Y las condiciones de seguridad en las que desarrollan su tarea son uno de los puntos que más preocupa al sector .

Por eso, desde el sindicato que los agrupa r eclaman la implementación de la ley que busca mejorar la situación creando un sistema de monitoreo para cadetes y repartidores que, entre otras cosas, brinda la posibilidad de incorporar un botón de pánico y monitoreo de las motos y bicicletas que diariamente atraviesan la ciudad.

Con este objetivo, el gremio comenzó reuniones con legisladores provinciales. El primero fue el encuentro del viernes pasado con la legisladora Verónica Baro Graf.

Durante la reunión, el eje central estuvo puesto en la problemática que padecen a diario los cadetes y repartidores que salen a ganarse el sustento en moto o bicicleta. Se abordó la ley 14.362, que desde el Ejecutivo provincial “no se pone en marcha”, sostuvo Nicolas Martinez, Secretario General del Si.Tra.Rep.

Desde el sindicato remarcaron que dicha ley contempla herramientas concretas y fundamentales para proteger al sector, tales como sistemas de GPS y botones antipánico, los cuales permitirían brindar mayor seguridad y una respuesta más rápida ante situaciones de asaltos y violencia urbana.

“Planteamos la urgencia de que se implemente y, al mismo tiempo, la necesidad de seguir avanzando para que estas herramientas alcancen a todos los trabajadores del sector”, indicó Matinez

Asimismo, desde el gremio santafesino reafirmaron su compromiso con las bases y la lucha cotidiana: “Vamos a seguir luchando todos los días por mejores condiciones de trabajo, pero también por algo tan básico como poder volver a casa después de cada jornada”.

¿Qué dice la ley?

La Ley 14.362 se promulgó en mayo del año pasado. En términos generales, la norma crea un sistema de monitoreo informático permanente (MIP) para proteger la seguridad de los repartidores independientes que trabajan con aplicaciones móviles.

Entre otros puntos, se establecen mecanismos de monitoreo y GPS durante la jornada laboral, la implementación de un botón antipánico previsto mediante una central de emergencias y canales para realizar denuncias (incluso anónimas) sobre delitos relacionados con la actividad.

También crea un padrón provincial de trabajadores y proveedores independientes del sector.

Para financiar el sistema, se prevé usar los dondos recaudados por multas aplicadas a las empresas de las aplicaciones.