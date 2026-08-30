Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez: dos detenidos por microtráfico y posible provisión ilegal de armas

Tras una investigación que llevó casi cuatro meses, la PDI realizó cuatro procedimientos. Se secuestraron droga, municiones, celulares y más de $2 millones.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó cuatro allanamientos en Granadero Baigorria y Capitán Bermúde z, en el marco de una investigación por microtráfico (Ley N.º 23.737) y posibles vinculaciones con la provisión ilegal de armas de fuego a bandas delictivas. Se secuestraron droga, municiones, celulares y más de $2 millones.

La investigación se inició en abril de este año a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles maniobras de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo por parte de personas con residencia en Granadero Baigorria y vinculaciones en Capitán Bermúdez . La información también hacía referencia a una posible provisión ilegal de armas de fuego a bandas delictivas.

A partir de allí, los investigadores realizaron tareas de campo, identificación y seguimiento de vehículos, relevamiento de redes sociales y análisis de los movimientos y vínculos de las personas investigadas . Los elementos reunidos permitieron avanzar en la identificación de su círculo cercano y solicitar las medidas judiciales.

Los procedimientos se concretaron este viernes en tres domicilios de calle Lugones, en Capitán Bermúdez, y en 21 de Septiembre al 400 de Granadero Baigorria. Los allanamientos fueron realizados por personal de la Brigada de Microtráfico de la PDI Región 2, con la colaboración de grupos de irrupción y de la División Canes Detectores de la PDI.

Armas, drogas y efectivo

Como resultado de las medidas, se secuestraron $2.300.000 en efectivo, nueve teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, 18 gramos de marihuana, 0,46 gramos de cocaína, cuatro municiones calibre 9 milímetros, una munición calibre .380, dos credenciales de uso civil de armas de fuego, recortes de nylon con vestigios de cocaína, dos cuadros con imágenes de Tony Montana, personaje de la película Scarface y otros elementos de interés para la causa.

En el marco de las diligencias fueron trasladadas cuatro personas a sede de PDI para cumplimentar las medidas correspondientes. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, quedaron detenidos Alan M. de 21 años y Agustina Geraldine M. de 24, mientras que las restantes personas quedaron sujetas a las directivas impartidas por la autoridad judicial.

La investigación continúa bajo las directivas de los fiscales Diego Giro y Juliana González, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico y el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas, respectivamente.