¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | autos

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

Ante la llegada de miles de unidades híbridas y eléctricas al país, desde Acara analizaron el cambio de rumbo que atravesará el sector como "un hecho histórico"

21 de enero 2026 · 15:13hs
El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con casi 6 mil autos híbridos y eléctricos.

El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con casi 6 mil autos híbridos y eléctricos.

La llegada del buque BYD Changzhou a Buenos Aires con casi 6 mil autos híbridos y eléctricos desde China sacudió al mercado automotriz en Argentina, con una revolución histórica para la electromovilidad. Este hito significó más que el desembarco de unidades importadas de mayor magnitud en la historia del país, sino que también promete cambiar el rumbo del sector.

Es algo histórico, nunca había pasado. Nosotros lo escuchamos de Brasil el año pasado. Tengo entendido que llegaron 5.900, un número muy grande. Vamos a ver cómo se va a ir comercializando toda esta llegada de autos chinos, tanto híbridos como eléctricos, y cómo se van a acomodar con los concesionarios”, expresó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) durante una entrevista con LT8.

El referente de los concesionarios argentinos remarcó que estos vehículos son una “novedad mundial” debido a la “tecnología del auto chino”, ya que “no solo pasa en Argentina, viene pasando en todos lados”.

“Nosotros no lo tuvimos anteriormente porque teníamos el problema de las divisas y las fronteras, después empezó a llegar a Sudamérica. China tiene puestos los ojos en Sudamérica”, aclaró Beato sobre la ola reciente de importaciones desde el país asiático.

imagebyd
El gigante automotor BYD trajo desde China el modelo Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico.

El gigante automotor BYD trajo desde China el modelo Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico.

La irrupción de los autos chinos en Argentina

“El año pasado también esta marca compró y abrió una planta en el norte de Brasil, la remodeló y la inauguró en noviembre de 2025, con este mismo barco y la llegada de 7 mil autos. Empezó a fabricar en Brasil, así que la marca ya tiene un pie en el Mercosur”, señaló el presidente de Acara con respecto a BYD, la novedosa marca que apuesta fuerte al mercado albiceleste.

A su vez, valoró los intercambios con Brasil pero resaltó que “todo producto nuevo que venga hace ver el mercado”. La llegada de estos modelos marca un cambio de rumbo para la industria, con productos de alta tecnología y orientados a la sostenibilidad.

Yo creo que las terminales están viendo cómo se modernizan, cómo se actualizan. Todos estos autos chinos que llegan ninguno es fabricado en Argentina, no hay competencia porque en el país todavía no fabricamos autos híbridos o eléctricos”, reflexionó.

Una nueva oferta

Por otro lado, Beato consideró que la llegada de los autos chinos le otorga “una opción más al usuario a ver qué compra, el auto tradicional o un auto híbrido/eléctrico” y consideró que este movimiento “es parte de la conversación del mercado”.

“Todavía, por más que estos autos tengan los aranceles bajos, el precio es elevado. El auto híbrido o eléctrico es más caro que el de combustión”, sostuvo el referente del sector y aseveró que “los precios tienen una diferencia bastante importante todavía”.

>> Leer más: La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina

“Nosotros cerramos el 2025 con muchas marcas chinas que ingresaron a la Argentina, sin contar los productos chinos de marca tradicional. Descontando los autos de marcas tradicionales, los autos chinos tuvieron una inscripción del 1,4% del mercado, todavía sigue siendo baja. Yo creo que este año va a elevar bastante, más aún con este movimiento de BYD y otras marcas que están viniendo, pero creo que no va a superar el 5-6% del mercado este año”, sentenció.

Sin escaparle al peso que tendrá la llegada de estos novedosos modelos, Beato continuó: “Van a ir en crecimiento. Después las marcas tradicionales que se fabrican en Argentina se tendrán que ir adaptando a las tecnologías de los autos chinos”.

Auto china02.jpeg
La marca BYD apuesta fuerte a su irrupción en el Mercosur.

La marca BYD apuesta fuerte a su irrupción en el Mercosur.

Foco en la posventa y objetivos

El poder de reventa todavía es una incertidumbre, no lo sabemos porque todavía no pasó. No creo que tengan inconvenientes, las marcas están abriendo sus concesionarios con posventa. Repuestos hay. No creo que sea un problema la posventa. Para la reventa hay que esperar unos dos años y ver cómo entran en el mercado, no lo veo como un problema”, analizó el presidente de Acara.

En relación a las ventajas de comprar uno de estos vehículos, se refirió a los incentivos relacionados a la electromovilidad, como el no pago de patente para algunos autos. “Esto se da en algunas jurisdicciones, no en todas. Es una manera de promocionar la electromovilidad. Por ejemplo, en capital sí está, pero hay jurisdicciones que tienen el 50%. También tienen beneficios en los peajes”, sostuvo.

“Es parte de los incentivos de la nuevas tecnologías de electromovilidad”, destacó Beato, que luego concluyó: “Creo que este año va a ser bisagra para que las terminales se vayan adaptando y los concesionarios también. A nosotros nos lleva mucho tiempo de capacitación porque es un mundo nuevo”.

Noticias relacionadas
Juan Galdeano, presidente de Ford, un duro crítico de la presión tributaria.

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Miles de autos de la marca BYD, de origen chino, llegarán al país durante la próxima semana.

Un buque de una marca china de autos llegará a la Argentina con miles de vehículos electrificados

Bomberos sofocando el primer incendio del domingo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

La pick-up Dakota de RAM fue reconocida como el auto del año en Argentina.

La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Lo último

Éxito total en Punta del Este: Pampita y Leo Saleh en jet privado y el evento esteño de Punta Fashion Sunset

Éxito total en Punta del Este: Pampita y Leo Saleh en jet privado y el evento esteño de Punta Fashion Sunset

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Revolución de autos en el mercado argentino: China tiene puestos los ojos en Sudamérica

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Ovación
Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero
OVACIÓN

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos