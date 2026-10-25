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La Capital | Motores | Rueda

Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas

Varios modelos nuevos, especialmente híbridos y eléctricos de origen chino, prescinden del neumático de repuesto para reducir peso y ganar espacio. En su lugar incorporan kits de reparación que no sirven ante roturas graves.

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

25 de octubre 2026 · 15:21hs
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Algunos vehículos cero kilómetro no traen incorporadas las ruedas auxiliares.

Algunos vehículos cero kilómetro no traen incorporadas las ruedas auxiliares.

El mercado argentino atraviesa una transformación profunda ante la llegada de las nuevas tecnologías de la industria automotriz global, que inició una transición hacia la movilidad eléctrica y sustentable. El rediseño integral de los vehículos, debido a la electrificación de los motores, trajo llamativos cambios, como la ausencia de ruedas de auxilio en algunos modelos de autos cero kilómetro.

Varias unidades que llegaron a los concesionarios de la ciudad revelaron esta particularidad en los últimos meses, principalmente por parte de los autos de origen chino que se introdujeron en el mercado nacional. Este aspecto generó consultas entre los clientes, ya que, históricamente, para el conductor argentino la presencia de una rueda de repuesto es considerada un elemento indispensable para la seguridad al circular por calles, rutas y autopistas.

No obstante, la irrupción de nuevas plataformas importadas reconfiguró este aspecto. La eliminación de este componente no responde a una omisión fortuita, sino a un replanteo técnico internacional que responde a necesidades de diseño aerodinámico, empaquetado de componentes mecánicos y eficiencia energética.

Los motivos de la ausencia de las ruedas de auxilio

Desde uno de los principales concesionarios de la ciudad le revelaron a La Capital que esta “tendencia global de la industria no es exclusiva de las marcas chinas” y que es impulsada por “tres factores clave: optimización de espacio, eficiencia energética y reducción de peso”.

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Al respecto, agregaron que, en los vehículos híbridos y eléctricos, se da la particularidad de que “el espacio inferior se destina principalmente a los paquetes de baterías o al sistema de propulsión”, por lo que “al eliminar el auxilio, los fabricantes ganan espacio para habitabilidad o carga, reducen peso para homologar menores consumos o emisiones y adoptan soluciones modernas como neumáticos run-flat o kits de reparación con sellante y compresor de 12V”.

En este punto, el retiro del neumático de repuesto permite a los ingenieros ganar volumen de baúl y mejorar la habitabilidad para los pasajeros de las plazas traseras. Además, la supresión del peso muerto que representan una rueda completa y sus correspondientes herramientas de elevación colabora directamente en la homologación de menores niveles de consumo de combustible y menores emisiones, al mismo tiempo que maximiza la autonomía para los vehículos propulsados exclusivamente a batería.

El problema detrás del cambio

Este cambio apunta principalmente a otros mercados internacionales, por lo que supondría un problema en Argentina, donde el estado de las rutas y autopistas en muchos casos atenta contra los neumáticos de los vehículos que transitan largas distancias. “Es una consideración real y contextual para la infraestructura vial regional”, indicaron desde el concesionario sobre el riesgo que puede representar este cambio.

A su vez, añadieron que las ruedas auxiliares son reemplazadas por “kits de reparación” que permiten “solucionar eficientemente pinchaduras o clavos menores”, pero que no contrarrestan “una rotura estructural de la cubierta provocada por un bache profundo a alta velocidad”.

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De igual manera, aclararon que “no representa un riesgo de seguridad activa, debido a que el vehículo cuenta con monitoreo de presión de neumáticos TPMS en tiempo real”, aunque sí podría “significar una inconveniencia logística en trayectos largos o zonas alejadas”. Por estos motivos, puntualizaron que los clientes que viajan frecuentemente por ruta suelen “valorar la asistencia en viaje del seguro o contemplar un auxilio temporal”.

Alternativas para los clientes

Diversos usuarios de estos modelos plantearon su preocupación ante la falta de un auxilio al momento de planificar viajes de larga distancia y sobre si los vehículos ofrecen espacio adecuado en caso de que el conductor desee comprar una rueda adicional.

En este punto, desde el concesionario sostuvieron que “depende de la arquitectura del vehículo” si disponen del espacio necesario para un neumático auxiliar. “En modelos 100% eléctricos o con plataformas adaptadas solamente suele quedar el hueco en el baúl para alojar una rueda de auxilio temporal, la cual el cliente puede adquirir como accesorio”, resaltaron.

En cambio, en modelos híbridos o eléctricos dedicados “el espacio bajo el piso suele estar ocupado completamente por componentes del sistema eléctrico”. En estos casos, “si el cliente desea llevar una rueda extra, debe hacerlo ocupando volumen útil dentro del baúl principal”.

Qué segmento encabeza este cambio

Los modelos que adoptan este cambio estructural del vehículo cumplen con características similares, ya que suele “observarse principalmente en SUVs y vehículos del segmento medio y alto, en especial aquellos con plataformas electrificadas”, como los híbridos convencionales, híbrido eléctrico enchufable o 100% eléctricos.

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Si bien solamente algunas marcas de origen chino e internacionales adoptaron este cambio, la inclusión de los kits de soluciones rápidas permiten no pasar mayores problemas ante imprevistos sencillos, aunque en los casos de mayor gravedad deberá requerir directamente de la asistencia de emergencia.

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