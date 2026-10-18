Autos eléctricos: YPF y Tesla proyectan cinco rutas con supercargadores desde Rosario para 2027

La petrolera anunció que el despliegue comenzaría el próximo año. La primera etapa contempla conexiones con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata. Más adelante, la red buscará extenderse hasta La Quiaca y Ushuaia.

Rosario tendrá un papel central en la futura red de supercargadores para autos eléctricos que YPF proyecta instalar junto a Tesla en las principales rutas argentinas. El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, confirmó que la primera etapa comenzaría a implementarse durante 2027 y detalló los corredores que se buscará conectar. La iniciativa permitirá avanzar en la infraestructura necesaria para realizar viajes de larga distancia en vehículos eléctricos, una alternativa que todavía encuentra limitaciones por la disponibilidad de puntos de recarga.

Marín precisó que la planificación contempla conexiones desde Rosario hacia Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza, utilizando la red de estaciones de servicio que YPF tiene distribuida en el territorio nacional.

"Por eso cerramos con Tesla un acuerdo estratégico, donde le vamos a dar la posibilidad a los que tienen auto eléctrico pero no pueden ir a ningún lado para que puedan hacerlo por todo el país ", sostuvo el directivo al explicar los objetivos de la alianza con la compañía estadounidense de Elon Musk.

La propuesta prevé instalar equipos de carga de alta potencia que permitirán abastecer las baterías de los vehículos eléctricos durante los recorridos interurbanos. Tesla se encargaría de financiar e instalar los supercargadores, mientras que YPF aportaría los espacios en sus estaciones de servicio y el suministro de electricidad.

Las rutas que conectarán a Rosario con los supercargadores de Tesla

El esquema presentado por Marín coloca a Rosario como uno de los principales puntos de conexión de la primera etapa. La red permitirá articular los corredores que vinculan a la ciudad con otras localidades de la región Centro, Buenos Aires y Cuyo.

"Se podrá viajar en auto eléctrico de Rosario a Santa Fe, Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires, Rosario-Mar del Plata, Rosario-Mendoza en una primera parte", enumeró el presidente de YPF.

En términos de corredores, el proyecto contempla la conexión Buenos Aires-Rosario-Santa Fe y el tramo Rosario-Córdoba. A ellos se suman los recorridos hacia Mar del Plata y Mendoza, que también forman parte de la planificación inicial de la empresa.

Para quienes viajen desde Rosario en vehículos eléctricos, la disponibilidad de estos puntos permitiría organizar los recorridos a partir de estaciones de servicio equipadas con tecnología de carga rápida.

Una particularidad será la integración de los cargadores con el sistema de navegación de Tesla. A través de la aplicación de la compañía, los conductores podrán identificar los puntos disponibles y planificar las paradas necesarias durante el trayecto.

El cronograma todavía no está completamente definido. Marín indicó que el despliegue podría comenzar durante 2027, pero no precisó cuántos equipos se instalarán, qué estaciones de servicio serán seleccionadas ni en qué fechas se habilitarán los distintos corredores.

Cuándo llegarán los supercargadores de Tesla a las rutas argentinas

La previsión de comenzar durante 2027 representa una actualización del calendario que se había planteado cuando ambas empresas iniciaron las conversaciones.

El acercamiento se formalizó el 16 de junio de 2026, cuando Marín visitó la Gigafactory que Tesla tiene en Texas, Estados Unidos, y mantuvo reuniones con directivos de la compañía, entre ellos Michael Snyder, vicepresidente de Energía y Carga.

En aquella oportunidad, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos vinculados con la instalación de infraestructura de carga rápida, el almacenamiento de electricidad y la innovación tecnológica.

Inicialmente, el titular de YPF había mencionado la posibilidad de desarrollar los primeros corredores durante 2026. Sin embargo, sus declaraciones más recientes trasladaron esa perspectiva al año próximo.

El entendimiento combina la infraestructura tecnológica de Tesla, incluidos sus equipos de alta potencia y sus sistemas de gestión, con la presencia territorial de YPF en las principales rutas del país.

La petrolera ya cuenta con antecedentes en este segmento. En 2020 presentó un servicio de carga rápida para vehículos eléctricos en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de Palermo. El nuevo proyecto apunta a extender esa infraestructura a corredores interurbanos mediante la incorporación de supercargadores.

La segunda etapa: desde Rosario hasta La Quiaca y Ushuaia

Los planes de YPF no se limitan a las conexiones entre las principales ciudades del centro del país. La compañía también trabaja en una segunda etapa que permitiría ampliar la infraestructura de recarga hacia los extremos norte y sur de Argentina.

"Y luego queremos que se pueda viajar hasta La Quiaca y Ushuaia. Esa es una segunda parte en la que estamos trabajando. Creo que a partir del año que viene lo vamos a hacer", afirmó Marín.

De concretarse esa expansión, la red incorporaría corredores hacia Jujuy y Tierra del Fuego, atravesando regiones donde las distancias entre localidades hacen especialmente importante la disponibilidad de infraestructura de abastecimiento eléctrico.

El trayecto hacia Ushuaia aparece entre los objetivos de mayor alcance territorial, debido a las extensiones que deben recorrerse en la Patagonia y a la disponibilidad limitada de estaciones de recarga.

Cómo funcionará el acuerdo entre YPF y Tesla

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reparto de responsabilidades entre ambas compañías.

De acuerdo con lo explicado por Marín, Tesla financiaría la compra e instalación de los supercargadores, mientras que YPF pondría a disposición su red de estaciones de servicio y la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento.

El acuerdo también contempla el desarrollo de soluciones de almacenamiento energético mediante baterías industriales de litio. Estos sistemas permiten acumular electricidad durante períodos de menor demanda y utilizarla cuando aumenta el consumo.

Su incorporación a los puntos de recarga permitiría administrar mejor la demanda de potencia, especialmente en estaciones donde varios vehículos podrían abastecerse simultáneamente.

La alianza abarca, además, el estudio de sistemas de almacenamiento a gran escala y otras aplicaciones tecnológicas vinculadas con la electricidad.

Para YPF, la estrategia supone ampliar su participación en el negocio energético más allá de los combustibles tradicionales, aprovechando tanto su infraestructura comercial como su actividad de generación eléctrica.