Lewandowski en Venado Tuerto: "El modelo de Milei condena a las pymes y al trabajo argentino"

El senador nacional visitó la ciudad junto al diputado Miguel Rabbia. Cuestionó el modelo económico nacional por el impacto de las importaciones, el cierre de empresas y la pérdida de empleo

El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó Venado Tuerto junto al diputado Miguel Rabbia. Allí cuestionó el modelo económico nacional por el impacto de las importaciones, el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Allí recorrió la sede local de la UOM y el Centro de Capacitación Laboral Oscar A. Infante, y participó del encuentro regional de Potencia Argentina.

“La primarización de la economía no genera la mano de obra que tenían las 30 mil pymes que ya cerraron en todo el país por el industricidio ”, afirmó Lewandowski. Señaló que la apertura de importaciones, los costos productivos y la falta de crédito golpean a las pymes , mientras se pierden puestos de trabajo. “400 mil argentinos perdieron sus puestos de trabajo registrado en estos tres años” , afirmó y agregó: “El modelo político y económico de Milei condena a las pymes y al trabajo argentino”.

El senador también alertó sobre las consecuencias de la caída de la actividad y de la recaudación para las provincias , en particular para Santa Fe. Reprochó la falta de políticas que acompañen la reconversión productiva y sostuvo que el país necesita planificación para desarrollar nuevas tecnologías sin destruir capacidades industriales, puestos de trabajo y oportunidades de formación. Además criticó al gobierno provincial por acompañar las políticas de Milei pese al impacto que tienen sobre la matriz productiva santafesina.

En ese sentido reclamó una estrategia de desarrollo que proteja la industria, impulse la innovación y planifique la reconversión productiva, en lugar de exigir que las empresas se adapten de un día para otro a una economía que amenaza su continuidad. Y también advirtió sobre el endeudamiento familiar, la morosidad y las dificultades para afrontar gastos cotidianos.

La recorrida incluyó el encuentro regional de Potencia Argentina, organización civil, federal, multipartidaria y sin fines de lucro que funciona como aceleradora e incubadora de liderazgos políticos emergentes. Lewandowski valoró la formación de jóvenes comprometidos con la política y sostuvo que el desafío es debatir qué país y qué modelo de sociedad se quiere construir. “La política grande es proyectar qué queremos de país, qué modelo queremos y qué modelo de sociedad pretendemos. Tenemos potencial para revertir esta realidad”

El diputado provincial Miguel Rabbia.

Rabbia: “El gobierno provincial está en sintonía con Milei”

El diputado provincial Miguel Rabbia advirtió que el deterioro del empleo y la actividad económica golpea a las familias santafesinas. “Este Gobierno desconoce el sufrimiento del mundo del trabajo y de lo que significa una familia desempleada”, afirmó. También alertó sobre el impacto de la crisis y las cifras de desocupación en centros urbanos de la provincia.

En ese sentido, criticó el alineamiento del gobernador con la Casa Rosada y afirmó que ambos gobiernos sostienen políticas que afectan al trabajo, la producción y la dignidad de las familias santafesinas. “En la provincia de Santa Fe, por cada hora de gestión de Pullaro, se ha perdido un puesto formal de empleo. Cada ocho horas cierra una empresa, pero el Gobierno Provincial está en sintonía con Milei”, aseguró.