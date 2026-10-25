La Capital | Política | Venado Tuerto

Lewandowski en Venado Tuerto: "El modelo de Milei condena a las pymes y al trabajo argentino"

El senador nacional visitó la ciudad junto al diputado Miguel Rabbia. Cuestionó el modelo económico nacional por el impacto de las importaciones, el cierre de empresas y la pérdida de empleo

25 de octubre 2026 · 16:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lewandowski en Venado Tuerto. 

Lewandowski en Venado Tuerto. 

El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó Venado Tuerto junto al diputado Miguel Rabbia. Allí cuestionó el modelo económico nacional por el impacto de las importaciones, el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Allí recorrió la sede local de la UOM y el Centro de Capacitación Laboral Oscar A. Infante, y participó del encuentro regional de Potencia Argentina.

“La primarización de la economía no genera la mano de obra que tenían las 30 mil pymes que ya cerraron en todo el país por el industricidio”, afirmó Lewandowski. Señaló que la apertura de importaciones, los costos productivos y la falta de crédito golpean a las pymes, mientras se pierden puestos de trabajo. “400 mil argentinos perdieron sus puestos de trabajo registrado en estos tres años” , afirmó y agregó: “El modelo político y económico de Milei condena a las pymes y al trabajo argentino”.

El senador también alertó sobre las consecuencias de la caída de la actividad y de la recaudación para las provincias, en particular para Santa Fe. Reprochó la falta de políticas que acompañen la reconversión productiva y sostuvo que el país necesita planificación para desarrollar nuevas tecnologías sin destruir capacidades industriales, puestos de trabajo y oportunidades de formación. Además criticó al gobierno provincial por acompañar las políticas de Milei pese al impacto que tienen sobre la matriz productiva santafesina.

>>Leer más: La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

En ese sentido reclamó una estrategia de desarrollo que proteja la industria, impulse la innovación y planifique la reconversión productiva, en lugar de exigir que las empresas se adapten de un día para otro a una economía que amenaza su continuidad. Y también advirtió sobre el endeudamiento familiar, la morosidad y las dificultades para afrontar gastos cotidianos.

La recorrida incluyó el encuentro regional de Potencia Argentina, organización civil, federal, multipartidaria y sin fines de lucro que funciona como aceleradora e incubadora de liderazgos políticos emergentes. Lewandowski valoró la formación de jóvenes comprometidos con la política y sostuvo que el desafío es debatir qué país y qué modelo de sociedad se quiere construir. “La política grande es proyectar qué queremos de país, qué modelo queremos y qué modelo de sociedad pretendemos. Tenemos potencial para revertir esta realidad”

El diputado provincial Miguel Rabbia.

El diputado provincial Miguel Rabbia.

Rabbia: “El gobierno provincial está en sintonía con Milei”

El diputado provincial Miguel Rabbia advirtió que el deterioro del empleo y la actividad económica golpea a las familias santafesinas. “Este Gobierno desconoce el sufrimiento del mundo del trabajo y de lo que significa una familia desempleada”, afirmó. También alertó sobre el impacto de la crisis y las cifras de desocupación en centros urbanos de la provincia.

En ese sentido, criticó el alineamiento del gobernador con la Casa Rosada y afirmó que ambos gobiernos sostienen políticas que afectan al trabajo, la producción y la dignidad de las familias santafesinas. “En la provincia de Santa Fe, por cada hora de gestión de Pullaro, se ha perdido un puesto formal de empleo. Cada ocho horas cierra una empresa, pero el Gobierno Provincial está en sintonía con Milei”, aseguró.

Noticias relacionadas
El peronismo de Santa Fe debe definir su estrategia electoral para 2027.

El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

El presidente Javier Milei, durante su presentación en la cena de recaudación de la Fundación Faro.

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Milei celebró la orden confidencial de Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

Milei celebró el sorpresivo respaldo de Israel por Malvinas y volvió a apuntar contra Lula

“El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad financiera, advirtió Osvaldo Cornide.

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Las más leídas

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Lo último

Josué Reinatti: Me pone contento mantener el arco de Newells en cero

Josué Reinatti: "Me pone contento mantener el arco de Newell's en cero"

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Copa Airlines y Arajet utilizan desde este domingo y por 18 días el aeropuerto rosarino para realizar escalas técnicas de reabastecimiento. Los aviones llegan desde Buenos Aires con pasajeros a bordo, cargan combustible sin que nadie descienda y continúan hacia sus destinos.
Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Por Alicia Salinas, para La Capital
La Ciudad

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Las más leídas
A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Ovación
Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Por Juan Iturrez

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Di María: El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores

Di María: "El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores"

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Policiales
Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

La Ciudad
Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina
Política

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras
Zoom

Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa
Economía

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos