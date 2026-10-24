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"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

“Los trabajos para transformar el excentro clandestino de la dictadura en un sitio de memoria culminan la primera etapa” informó el dirigente la Mesa Promotora Quinta de Funes Lautaro D’Anna

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

24 de octubre 2026 · 10:00hs
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Sitio de Memoria. Para nosotros es un sueño que se va concretando” declaró el dirigente de la Mesa Promotora Quinta de Funes

Sitio de Memoria. "Para nosotros es un sueño que se va concretando” declaró el dirigente de la Mesa Promotora Quinta de Funes, Lautaro D’Anna

Las obras de recuperación de las instalaciones de la Quinta de Funes avanzan con el objetivo de transformar el predio de dos hectáreas en un sitio de memoria, donde funcionara un centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura cívico militar.

"El centro clandestino de detención donde operó Galtieri"

“El avance de las obras de la Quinta de Funes como Sitio de Memoria, donde funcionó entre el 77 y el 78 el centro clandestino de detención, desde donde operaba Galtieri y se intentó llevar adelante la Operación México, es estratégico para la región, no sólo en materia de derechos humanos sino en materia educativa, de capacitación, de formación, de reflexión, de debate, no sólo para Funes sino para toda la región, para las escuelas públicas y las privadas, para el trabajo con jóvenes y las infancias, para los adultos mayores y las personas con discapacidad, para nosotros es un sueño que se va concretando” declaró el dirigente de la Mesa Promotora Quinta de Funes, Lautaro D’Anna, a La Capital.

  –¿Cómo surgió la idea de la Mesa Promotora Quinta de Funes?

  –La idea de la formación de la Mesa Promotora surgió pasado el 24 de marzo de 2024, cuando como muchos años anteriores la movilización por el golpe de Estado de 1976 que crece cada año, terminó en la Quinta de Funes, donde ingresamos a las instalaciones que habían sido abandonadas, vandalizadas y no tenían ningún tipo de actividad. El 24 de marzo de 2024 logramos con un grupo de personas que se abra el galpón posterior y pudimos observar y percibir la sensación que teníamos la mayoría de las personas que ingresamos nos atravesaba en relación a las posibilidades materiales que se podían hacer en todo el predio. Nos quedó como premisa para el colectivo de militantes de esta causa la tarea de conformar una mesa de trabajo diversa y plural con tres premisas formar la mesa con pluralidad de voces, el diseño de un plan de trabajo y elaborar un proyecto para el lugar. Con esas tres premisas comenzamos a trabajar en tareas de mantenimiento, a desarrollar las primeras tareas culturales a rearmar la narrativa histórica de los recorridos abiertos al público.

 –¿En 2024 pensaban que podrían concretar el proyecto del sitio de memoria?

  –Desde aquellos primeros días siempre supimos que la convicción profunda que nos atravesaba era el horizonte que nos marcaron los organismos de derecho humanos -Madres y Abuelas sobre todo-, siempre supimos que el lugar tenía que convertirse en lo que debía ser: un lugar para la vida, un lugar para pensar y reflexionar sobre nuestra historia y, sobre todo, para ayudarnos a pensar el futuro. Esa convicción nos guió siempre y nos sostuvo estos largos dos años y medio, y nos trajo hasta aquí con mucho esfuerzo colectivo y tiempo dedicado a este proyecto.

  –¿Cómo es la relación con las autoridades?

  –La relación con las autoridades provinciales siempre fue de mutuo respeto y de espíritu colaborativo por parte de la Mesa Promotora con el fin de realizar trabajos conjuntos y avanzar en proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento y la visiibilización del lugar.

  –¿Qué obras hicieron?

  –El gobierno provincial licitó por más de 400 millones de pesos las obras de la primera etapa. la empresa constructora ya avanzó con la renovación del cerco perimetral y con la colocación de las rejas del frente por calle José Ingenieros, la renovación integral del piso del galpón y el emplazamiento del sector de oficinas contiguo para el funcionamiento cotidiano. Una segunda etapa tendrá que ver con la preservación del sitio histórico, colocación de vidrios y otras necesidades edilicias.

  –¿Quién administrará el predio?

  –En la última conmemoración del 24 de Marzo el Congreso Provincial incorporó una ley de la memoria a la actual ley provincial en la que emplaza al gobierno provincial a constituir una comisión mixta y permanente integrada por distintos actores, entre ellos la Mesa Promotora, junto a instituciones y actores locales, que va a llevar adelante la tarea diaria de las actividades en el sitio, así que estamos muy entusiasmados y trabajamos con el secretario de Derechos Humanos Emilio Jatón.

"El galpón debería ser el Centro Cultural Ana María Gurmendi"

  –¿El galpón del predio será un centro cultural?

  –La ley de expropiación dice que el galpón debía transformarse en un centro cultural con el nombre de (la estudiante funense desaparecida) Ana María Gurmendi, desafío que también será parte de los próximos meses. No está confirmado por parte de la comisión que se constituya que el galpón se transformará en un centro cultural, seguramente algo de eso vaya a existir porque la idea es que ese galpón se constituya en un faro cultural para la ciudad y la región.

  –¿En qué compañeros detenidos en la Quinta de Funes piensan?

  –Cuando pensamos en la Quinta de Funes pensamos en cada una de las historias no sólo de los compañeros y compañeras que por allí transitaron en forma clandestina sino fundamental en el conjunto de los 30 mil. Pensar en los compañeros que pasaron por la Quinta de Funes, luego fueron llevados a la Escuela Magnasco y terminaron asesinados y desaparecidos en La Intermedia, en las adyacencias de Timbúes, es reflexionar sobre nuestro pasado reciente, es reivindicar la causa y las banderas por las que lucharon, es reivindicar sus historias de vida y los motivos que los impulsaron a dar tanta batalla. Reflexionar sobre cada uno de los detenidos y detenidas en la Quinta de Funes es reflexionar sobre nuestra mirada local, sobre la participación, sobre cómo protagonizar los cambios necesarios en nuestra sociedad y la importancia de luchar de manera colectiva, diversa y plural.

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