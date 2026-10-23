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La Capital | Motores | Turismo Carretera

Los motores del Turismo Carretera rugen en Rosario

El Turismo Carretera regresa a la ciudad y correrá en el Autódromo Juan Manuel Fangio ante una multitud de rosarinos que esperaron durante años

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

23 de octubre 2026 · 18:35hs
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El Turismo Carretera vuelve a Rosario luego de más de siete años de espera.

ACTC

El Turismo Carretera vuelve a Rosario luego de más de siete años de espera.

La vuelta del Turismo Carretera a Rosario le traerá uno de los sonidos más maravillosos del deporte a la ciudad, con el rugido de los motores a pleno en el Juan Manuel Fangio, que este domingo tendrá las carreras principales. Después de siete años de espera, el Autódromo sentirá la velocidad de la categoría más importante del automovilismo en Argentina.

“Corrimos acá en 2019, la pista se remodeló y desde entonces se trabajó para que venga el Turismo Carretera. Vinimos con las TC Pick Up y eso nos abrió las puertas, por supuesto, para darle una fecha de TC en este 2026 a Rosario”, afirmó Gastón Mazzacane, vicepresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y expiloto de la Fórmula 1, en diálogo con La Capital.

Hace poco más de una semana, el propio Mazzacane estuvo en la Municipalidad de Rosario junto al intendente Pablo Javkin para presentar el evento y la Copa de Oro que está en disputa, en el cierre de la temporada. Allí, confirmaron que el Autódromo Juan Manuel Fangio también le dará el puntapié inicial al Turismo Carretera el próximo año, en el fin de semana del 14 de febrero.

“Antes de fin de año tratamos de poder definir las primeras tres, cuatro o cinco fechas con los escenarios confirmados, y Rosario es uno de ellos”, confirmó el vicepresidente de ACTC, a lo que Javkin agregó en conversación con este medio: “Era una meta que teníamos. Se hicieron obras para que dure, se hizo todo un trabajo en el autódromo durante dos años. Tenemos a la mejor categoría de la Argentina, estamos muy contentos”.

Los motores del TC harán rugir al Juan Manuel Fangio.

Los motores del TC harán rugir al Juan Manuel Fangio.

Si bien el domingo también se correrá la Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, los horarios no se superpondrán, ya que la carrera del TC, a 25 vueltas o 50 minutos, comenzará a las 14, mientras que la F1 dará inicio a las 17 (horario en Argentina).

La segunda visita del TC al Fangio

Este fin de semana se lleva adelante la segunda visita histórica del Turismo Carretera al Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, luego de la primera visita del 5 de mayo de 2019, en la quinta carrera de aquella temporada.

El gran ganador en aquella ocasión fue Matías Rossi con el Ford Falcon del equipo Nova Racing. En tanto, Gabriel Ponce de León ocupó el segundo escalón del podio también con el Ford y Christian Ledesma ocupó el tercer lugar con el Chevrolet Chevy.

>> Leer más: El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario y el RUS Med Team picó en punta en el aeropuerto

Más de siete años después, Rossi correrá con el Toyota de Pradecon Racing, mientras que Ledesma lo hará con el mismo equipo pero con el auto de Chevrolet.

La nueva generación

Por otro lado, esta carrera será la primera del Turismo Carretera con los autos de la “nueva generación”, con el estreno de los Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Torino NG, Toyota Camry, BMW M4 y Mercedes-Benz AMG CLE 53.

Esta parada en Rosario deja de lado a los Ford Falcon y las Chevrolet Chevy que marcaron historia en la categoría, para dar paso a un contundente cambio para los fanáticos del TC, el campeonato más longevo de la historia del automovilismo mundial.

La palabra del último ganador

La parada más reciente del Turismo Carretera antes de llegar a Rosario fue el Autódromo Ciudad de San Nicolás el pasado 4 de octubre, donde Ignacio Faín se quedó con la victoria a bordo de su Torino. El oriundo de Villa Minetti, Santa Fe, le confesó a La Capital: “Estoy muy contento, más que nada por estar de vuelta en la provincia, en esta ciudad tan hermosa como es Rosario, y por toda la gente que se espera, además de poder disfrutar en familia y con amigos”.

>> Leer más: Caravana tuerca en Rosario: los autos del Turismo Carretera acelerarán en el parque Independencia

“Seguimos trabajando, venimos de una victoria y hay que seguir estando ahí en los puestos de vanguardia. Soy santafesino y me siento local. Creo que la gente se hace sentir también y nos va a hacer sentir a todos los santafesinos como locales”, aseguró el joven de 21 años, que todavía pelea por la Copa de Oro.

Con el preciado trofeo a su lado, concluyó: “Estamos ahí, estamos muy cerca en la copa, así que hay que seguir por este camino. El TC es muy difícil, requiere de un montón de variables alineadas para el buen funcionamiento, así que hay que tratar de minimizar los riesgos y seguir peleando”.

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