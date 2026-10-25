La Capital | Información General | Ansés

Puam de Ansés: cómo funciona y cuánto se cobra

Este beneficio otorgado por Anses está dirigido a aquellas personas mayores de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Los detalles en esta nota

25 de octubre 2026 · 15:23hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) cuenta con distintas prestaciones dirigidas a distintos grupos de personas. Una de estas es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida por sus siglas como “Puam”.

Se trata de una prestación pensada para los adultos mayores que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Quienes la reciben, cobran sus haberes mes a mes con la posibilidad de sumarles el bono extraordinario de Anses.

En octubre, quienes reciben la Puam, verán en sus haberes el impacto del aumento del 1,66%. El ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de octubre representa la inflación de agosto, según define la Ley de Movilidad.

>>Leer más: Ansés actualizó los topes para acceder a la pensión por discapacidad: quiénes quedan afuera

Qué es la Puam de Ansés

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puan) es un beneficio otorgado por Ansés dirigido a aquellas personas con más de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Dicha situación puede darse por no haber alcanzado el cumplimiento de los años de aporte requeridos o por no haber trabajado en relación de dependencia formal. Con la pensión se busca garantizar un ingreso básico para este grupo de personas y así evitar su vulnerabilidad y desprotección social.

El valor de la Puam es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad. Además, las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

Cuánto se cobra en octubre

Tras confirmarse el aumento del 1,66% para octubre, quienes reciben la Puam cobrarán un haber de $348.598, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso total quedaría en $418.598.

Las fechas de pago para octubre son:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

>>Leer más: Asignación por Matrimonio de Ansés: quiénes pueden acceder y cuánto se paga

Quiénes pueden cobrar la Puam

Los requisitos que figuran en la página oficial de Ansés para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor exigen:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
  • No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Noticias relacionadas
Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Ansés continúa su cronograma de pagos: a quiénes les falta cobrar en octubre

El Programa Progresar Trabajo de Anses mantiene abierta su convocatoria hasta fines de noviembre

Anses mantiene abierta la convocatoria al Programa Progresar Trabajo: cómo inscribirse

La Atención Virtual de Ansés permite realizar distintos trámites desde el hogar

Qué trámites de Anses se pueden realizar de forma virtual

Balotaje en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Los dos candidatos a presidente durante el reciente debate por TV.

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

Las más leídas

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Lo último

Josué Reinatti: Me pone contento mantener el arco de Newells en cero

Josué Reinatti: "Me pone contento mantener el arco de Newell's en cero"

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

Copa Airlines y Arajet utilizan desde este domingo y por 18 días el aeropuerto rosarino para realizar escalas técnicas de reabastecimiento. Los aviones llegan desde Buenos Aires con pasajeros a bordo, cargan combustible sin que nadie descienda y continúan hacia sus destinos.
Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocerá el ganador del balotaje entre Lula y Bolsonaro

Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autos 0 km sin rueda de auxilio: la novedad que llega a Rosario y preocupa por el estado de las rutas

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Por Alicia Salinas, para La Capital
La Ciudad

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional
Política

Ranking de gobernadores: cómo quedó ubicado Pullaro en una encuesta nacional

Las más leídas
A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Ovación
Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Por Juan Iturrez

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Primera C: Argentino pierde en su visita a Defensores de Glew por la Promoción

Di María: El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores

Di María: "El objetivo es pelear absolutamente todo, volver a jugar la Copa Libertadores"

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Policiales
Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres
Policiales

Robos de celulares en Rosario: encontraron nueve teléfonos envueltos en papel aluminio y detuvieron a dos mujeres

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

La Ciudad
Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
La Ciudad

Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

La Calle Recreativa festejó sus 16 años con una convocatoria récord pese al frío

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Lanzan el primer premio provincial para estudiantes de arquitectura

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

Identificaron el cuerpo hallado en el Paraná: era uno de los pescadores desaparecidos 

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina
Política

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Los Nocheros en Rosario: Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras
Zoom

Los Nocheros en Rosario: "Las gargantas están gastadas, pero son sonadoras"

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa
Economía

Cartelera económica: congreso de agronegocios en la Bolsa

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos