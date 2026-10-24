Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

El gobierno santafesino recordó que a principios de agosto había más de 700.000 animales en zonas de riesgo por la crecida de los ríos

Aunque El Niño todavía no alcanzó su fase más fuerte en la región, la mayoría del ganado bovino de las islas ya fue retirado de manera preventiva. Según indicaron fuentes oficiales este sábado, los productores santafesinos trasladaron más del 72 por ciento de la hacienda en poco más de dos meses con el fin de evitar pérdidas.

El plan preventivo por el fenómeno climático se enfocó en las zonas con riesgo de inundación dentro de la cuenca del río Paraná y otros sistemas hídricos. De acuerdo a los últimos datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) , actualmente quedan 181.798 vacas y 8.908 caballos de trabajo en estos sectores.

El gobierno provincial apuntó que hasta principios de agosto había 709.300 animales bajo amenaza en las islas santafesinas . Frente a las alertas sobre el aumento del caudal del Paraná en la última parte del año, las autoridades decidieron redoblar esfuerzos para brindar asistencia técnica y apoyo logístico en el traslado de la hacienda hacia tierras altas.

Los cambios meteorológicos que produjo El Niño en los últimos meses ya empezaron a tener consecuencias palpables por la apertura de compuertas de las represas de Yacyretá e Itaipú . Previamente, los ganaderos adoptaron distintas medidas para reubicar a la hacienda en sectores que no se vean afectados por el incremento de la altura de los ríos y la inundación de los campos.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70 % de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño. Video: gobierno de Santa Fe.

El stock bovino en las áreas bajas se redujo sensiblemente. En contraste con relevamiento del 19 de octubre, a principios de agosto había 660.993 vacas distribuidas en unas 6.100 unidades productivas. Buena parte de ellas fue trasladada en los departamentos Garay y San Javier para utilizar zonas seguras.

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El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, recordó que los productores atravesaron "una década sin repuntes y una sequía prolongada que concentró una alta carga en pastizales ribereños". De acuerdo a su análisis, "el ciclo actual exige volver a tierra firme" y por eso impulsaron una coordinación directa de los traslados con respaldo sanitario y logístico en el territorio.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia solicitó una serie de excepciones al Senasa para evitar demoras administrativas ante la crecida. En el marco de la emergencia hídrica se autorizó el uso del Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) y se flexibilizó la emisión de los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

Nuevos campos para pastaje y logística fluvial

Las medidas acordadas con las autoridades nacionales agilizaron la reubicación de la hacienda y habilitaron nuevos destinos de pastaje o invernada de emergencia en los departamentos de Vera, General Obligado y San Justo. Lo mismo ocurrió en otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero. El sistema mantiene los controles fiscales y sanitarios. Desde agosto se concretaron 1.608 movimientos de vacunos.

En cuanto a la prevención y mitigación de inundaciones, la Secretaría de Recursos Hídricos trabajó con la empresa constructora a cargo de mejorar las defensas urbanas de San Javier, particularmente en la apertura y el ensanche del albardón costero. Allí se habilitó una calle de paso para que los arreos ingresen en tierra firme sin obstáculos y sin comprometer las obras de contención.

En Puerto Reconquista, el Ente Administrador del Puerto de Reconquista (Eapre) optimizó el embarcadero para la descarga de animales transportados en barcazas. Además, la provincia coordinó con la Prefectura Naval un monitoreo continuo para que las travesías se realicen de día y con condiciones meteorológicas seguras.

Finalmente, la provincia dispuso que el personal de campo que participa en arreos y maniobras desde embarcaciones use chalecos salvavidas y suspendió las tareas nocturnas en terrenos anegados. También se reforzarson los patrullajes ante la presencia de animales en las banquinas de la ruta provincial 1, en Garay y San Javier, y de la ruta nacional 11, entre Villa Ocampo y Las Toscas. En esas tareas intervienen la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Protección Civil.