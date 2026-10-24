Tesla presentó el nuevo Roadster, un superdeportivo eléctrico que puede volar

Elon Musk se encargó de lanzar las tres versiones del vehículo desarrollado con SpaceX, capaz de maniobrar en el aire y acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo

El escenario de la innovación automotriz internacional fue testigo de un hito sin precedentes. La compañía estadounidense Tesla presentó oficialmente el nuevo modelo Roadster , un superdeportivo 100% eléctrico que incorpora tecnologías de ingeniería aeroespacial capaces de elevar la carrocería del suelo y volar por unos segundos .

La revelación pública estuvo encabezada por el empresario Elon Musk, quien captó la atención mundial al fusionar soluciones de diseño propias de un automóvil de pista con componentes desarrollados en colaboración con SpaceX , la firma aeroespacial del magnate.

Durante el espectáculo de presentación, la firma de California desplegó una exhibición conceptual en la que el prototipo avanzó sobre una rampa invertida, realizó un giro completo de 360 grados en el aire y saltó por encima de una hilera compuesta por cinco modelos de la gama actual de Tesla antes de tocar suelo y continuar su marcha.

El despliegue generó un impacto mediático inmediato y abrió un intenso debate en el sector sobre la viabilidad técnica y normativa de llevar este transporte aéreo individual a los cascos urbanos. Según las estimaciones oficiales difundidas por la automotriz, la producción en serie del nuevo modelo está programada para comenzar en 2028 .

Un polémico lanzamiento

La llegada de este nuevo vehículo representa una ruptura radical respecto del proyecto original. En 2017, Tesla había mostrado un prototipo de segunda generación del Roadster con la promesa de iniciar su fabricación comercial en 2020, un compromiso que se fue postergando de manera indefinida. La versión finalmente exhibida difiere por completo en términos de diseño, proporciones y concepto aerodinámico con aquel concepto previo, lo que generó reacciones encontradas entre los fanáticos de la marca y los clientes que mantenían reservas previas.

>> Leer más: Autos eléctricos: YPF y Tesla proyectan cinco rutas con supercargadores desde Rosario para 2027

En el apartado estético, el nuevo Roadster adopta una silueta con formato de carrocería cupé que marca una distancia visual respecto del lenguaje de diseño tradicional de la firma. La sección exterior combina ópticas delanteras ocultas, una banda luminosa que recorre la parte posterior de lado a lado y puertas con sistema de apertura hacia arriba.

Para reducir al máximo el peso estructural sin resignar rigidez, la arquitectura del coche emplea de forma intensiva materiales livianos como la fibra de carbono, el titanio y el magnesio, alcanzando una masa total aproximada de 1.700 kilos.

Las tres versiones del Tesla Roadster

La presentación de esta nueva línea de Tesla incorporó tres versiones del Roadster con diferentes configuraciones mecánicas según su nivel de equipamiento y objetivos de su uso. Estos modelos son:

Roadster Performance : concebida para el uso en rutas y circuitos de velocidad, ofrece capacidad para dos ocupantes dentro del habitáculo. Además, dispone de un paquete de aerodinámica activa y un sistema de succión multimodo alimentado por cuatro turbinas motorizadas de unos 20 kW de potencia cada una, dispuestas en la zona superior del difusor trasero. La parte inferior del chasis cuenta con un piso sellado mediante faldones de caucho y cerdas de nylon que extraen el aire debajo del vehículo. Esta solución genera un efecto suelo de vacío capaz de aportar una aceleración lateral superior a los 2G en curvas y mantener el auto sujeto en posición invertida incluso estando detenido. Por otro lado, logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,6 segundos, alcanza los 370 km/h de velocidad máxima y ofrece una autonomía de 470 kilómetros gracias a sus celdas de batería de tipo 4680, las cuales permiten recuperar del 15 al 80 por ciento de la carga en apenas diez minutos.

: concebida para el uso en rutas y circuitos de velocidad, ofrece capacidad para dos ocupantes dentro del habitáculo. Además, dispone de un paquete de aerodinámica activa y un sistema de succión multimodo alimentado por cuatro turbinas motorizadas de unos 20 kW de potencia cada una, dispuestas en la zona superior del difusor trasero. La parte inferior del chasis cuenta con un piso sellado mediante faldones de caucho y cerdas de nylon que extraen el aire debajo del vehículo. Esta solución genera un efecto suelo de vacío capaz de aportar una aceleración lateral superior a los 2G en curvas y mantener el auto sujeto en posición invertida incluso estando detenido. Por otro lado, logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,6 segundos, alcanza los 370 km/h de velocidad máxima y ofrece una autonomía de 470 kilómetros gracias a sus celdas de batería de tipo 4680, las cuales permiten recuperar del 15 al 80 por ciento de la carga en apenas diez minutos. Roadster Thrust : esta opción de dos plazas suma a la configuración aerodinámica activa un conjunto de propulsores de gas frío orientados hacia la parte posterior. El sistema de empuje se alimenta de depósitos de alta presión denominados COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel, que en español significa "recipiente a presión de material compuesto"), construidos en fibra de carbono para almacenar unos 200 litros de gas a 10.000 psi (640 bar). Esta inyección de gas comprimido proporciona ráfagas de impulso de cinco segundos de duración, que requieren unos 30 minutos para la recarga del depósito, los cuales permiten catapultar al vehículo de 0 a 100 km/h en tan solo 0,9 segundos, con una velocidad punta de 368 km/h.

: esta opción de dos plazas suma a la configuración aerodinámica activa un conjunto de propulsores de gas frío orientados hacia la parte posterior. El sistema de empuje se alimenta de depósitos de alta presión denominados COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel, que en español significa "recipiente a presión de material compuesto"), construidos en fibra de carbono para almacenar unos 200 litros de gas a 10.000 psi (640 bar). Esta inyección de gas comprimido proporciona ráfagas de impulso de cinco segundos de duración, que requieren unos 30 minutos para la recarga del depósito, los cuales permiten catapultar al vehículo de 0 a 100 km/h en tan solo 0,9 segundos, con una velocidad punta de 368 km/h. Roadster Rocket: esta versión es la más extrema y conceptual del flamante modelo, ya que fue configurada estrictamente para un solo ocupante. Para albergar el sistema de sustentación aérea, la cabina prescinde del asiento del acompañante para instalar un tanque COPV de mayor capacidad que alcanza los 600 litros de almacenamiento de gas frío. La unidad distribuye múltiples propulsores de gas comprimido alrededor de toda la carrocería, lo que le permite elevarse verticalmente, avanzar en suspensión en el aire y realizar giros laterales de rotación. Debido a la complejidad y potencia de esta tecnología, la versión Rocket no cuenta con homologación para circular en la vía pública ni estará disponible en todos los mercados, por lo que quedará restringida a recintos privados cerrados o espacios abiertos despejados, bajo venta exclusiva por invitación de la marca.

>> Leer más: Detenido también gasta: cuánto combustible consume un auto frenado

Mecánica y diseño

En el aspecto mecánico, el Tesla Roadster equipa una configuración de tracción posterior impulsada por dos motores eléctricos montados en el eje trasero. La plataforma prescinde de un diferencial mecánico convencional, apunta el reparto de fuerza a un control independiente por rueda mediante engranajes planetarios e inversores dedicados para cada motor. Las estimaciones técnicas de la automotriz indican una potencia conjunta de 1.500 CV y un torque que supera los 1.400 Nm, con un potencial de chasis capaz de proyectar velocidades máximas teóricas por encima de los 550 km/h.

>> Leer más: Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves a tener en cuenta

El esquema dinámico se completa con un sistema de dirección electrónica y frenos comandados por cable. El conductor dispone de un modo de conducción de pista que modifica la dureza de la suspensión y altera la altura de la carrocería para priorizar el apoyo aerodinámico o reducir la resistencia al avance según las exigencias del trazado.

En el puesto de mando, la posición de conducción cuenta con una butaca fija donde la ergonomía se ajusta mediante el movimiento de la pedalera y la columna de dirección. El volante presenta un diseño rectangular de tipo Yoke asociado a la dirección por cable, acompañado por un panel instrumental dominado por una pantalla central principal y dos monitores secundarios de menor tamaño, rodeados por tapizados de tono blanco y revestimientos en micro gamuza gris.