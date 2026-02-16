La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

Así lo aseguraron los encargados del nuevo cronometraje del Turismo Carretera, que dijeron que alteraron desde afuera el sistema con el ánimo de provocar caos

Los autos encarar una de las eses de El Calafate. El inicio del año en el Turismo Carretera trajo muchas polémicas y aún siguen con el cronometraje

El Turismo Carretera no arrancó la temporada de la mejor manera en El Calafate . El ganador en pista fue descalificado, hubo cuatro ingresos de autos de seguridad con demasiados autos en pista y el sábado empezó de la peor manera con la alteración del nuevo sistema de cronometraje, que perjudicó notablemente a los pilotos top. Ahora la polémica continuó, con la denuncia de que el mismo fue alterado a propósito desde afuera, en lo que calificaron como un verdadero sabotaje .

Muchas cosas cambiaron en el TC para esta temporada. La primera de ellas fue que no se continuó con el contrato con la TV Pública, que usaba ese canal y el de DeporTV para las transmisiones, y todo se mudó al Canal 9, del sindicalista Víctor Santamaría, opositor al gobierno nacional, dueño también de Página 12 y ahora del canal de streaming AR12.

Casualidad o no, el estreno del año y de las nuevas transmisiones arrancaron de la peor forma . Cuando estaba en pista el grupo clasificatorio de los pilotos mejor ranqueados en plena clasificación, el nuevo sistema de cronometraje se volvió loco, no continuó midiendo los tiempos como correspondía y se decidió poner bandera roja.

Como además pasó en medio del tiempo estipulado para cada grupo, que era de 8 minutos, se debió dar por terminada la acción de ese segmento de autos y clasificar los demás grupos con 6 minutos de chances.

Así apareció la pole sorpresiva de Nicolás Moscardini, el debutante, que luego sería ganador de la serie y de la carrera, ante la desclasificación de Julián Santero, porque su nuevo modelo BMW no daba la relación de compresión.

Ese fue el moño de un mal fin de semana, donde los ascensos que dio el TC parecieron excesivos, dejando nada menos que 56 autos en pista, en contraposición de la telonera TC Pista que lo hizo apenas con 16.

Y ahora la denuncia de sabotaje

Y ahora surgieron las acusaciones de sabotaje. Fue el comisario deportivo en la carrera, Roberto Saibene, quien aseguró a Campeones que los ingenieros a cargo del cronometraje le confirmaron que entraron al sistema desde una dirección de IP que aún no identificaron, con la intención de dañarlo.

Fue tanta la preocupación que sembró, que recién a última hora de la noche del sábado pudo confirmarse que el sistema no sería nuevamente infiltrado para hacer las series y carreras del TC y TCP.

“Es un daño enorme el que han hecho”, aseveró el comisario deportivo. “El que lo hizo, lo hizo con toda maldad, que sabe, puede hacer; porque fue directo al corazón del cronometraje, tan importante para una carrera”, añadió.

Los tiempos, además, nunca aparecieron en la web oficial de la ACTC y durante la transmisión del domingo, el comentarista rosarino Sergio Tenaglia aclaró que los que aparecieron en pantalla, en un formato incómodo, eran lo máximo posible para poder brindar la información. Se espera que en Viedma se deje atrás el escándalo de este mal inicio del TC.