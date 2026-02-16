La Capital | Ovación | Turismo Carretera

La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

Así lo aseguraron los encargados del nuevo cronometraje del Turismo Carretera, que dijeron que alteraron desde afuera el sistema con el ánimo de provocar caos

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

16 de febrero 2026 · 19:08hs
Los autos encarar una de las eses de El Calafate. El inicio del año en el Turismo Carretera trajo muchas polémicas y aún siguen con el cronometraje

ACTC

Los autos encarar una de las eses de El Calafate. El inicio del año en el Turismo Carretera trajo muchas polémicas y aún siguen con el cronometraje

El Turismo Carretera no arrancó la temporada de la mejor manera en El Calafate. El ganador en pista fue descalificado, hubo cuatro ingresos de autos de seguridad con demasiados autos en pista y el sábado empezó de la peor manera con la alteración del nuevo sistema de cronometraje, que perjudicó notablemente a los pilotos top. Ahora la polémica continuó, con la denuncia de que el mismo fue alterado a propósito desde afuera, en lo que calificaron como un verdadero sabotaje.

Muchas cosas cambiaron en el TC para esta temporada. La primera de ellas fue que no se continuó con el contrato con la TV Pública, que usaba ese canal y el de DeporTV para las transmisiones, y todo se mudó al Canal 9, del sindicalista Víctor Santamaría, opositor al gobierno nacional, dueño también de Página 12 y ahora del canal de streaming AR12.

Casualidad o no, el estreno del año y de las nuevas transmisiones arrancaron de la peor forma. Cuando estaba en pista el grupo clasificatorio de los pilotos mejor ranqueados en plena clasificación, el nuevo sistema de cronometraje se volvió loco, no continuó midiendo los tiempos como correspondía y se decidió poner bandera roja.

Las consecuencias en la clasificación de El Calafate

Como además pasó en medio del tiempo estipulado para cada grupo, que era de 8 minutos, se debió dar por terminada la acción de ese segmento de autos y clasificar los demás grupos con 6 minutos de chances.

>>Leer más: El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

Así apareció la pole sorpresiva de Nicolás Moscardini, el debutante, que luego sería ganador de la serie y de la carrera, ante la desclasificación de Julián Santero, porque su nuevo modelo BMW no daba la relación de compresión.

Ese fue el moño de un mal fin de semana, donde los ascensos que dio el TC parecieron excesivos, dejando nada menos que 56 autos en pista, en contraposición de la telonera TC Pista que lo hizo apenas con 16.

Y ahora la denuncia de sabotaje

Y ahora surgieron las acusaciones de sabotaje. Fue el comisario deportivo en la carrera, Roberto Saibene, quien aseguró a Campeones que los ingenieros a cargo del cronometraje le confirmaron que entraron al sistema desde una dirección de IP que aún no identificaron, con la intención de dañarlo.

Fue tanta la preocupación que sembró, que recién a última hora de la noche del sábado pudo confirmarse que el sistema no sería nuevamente infiltrado para hacer las series y carreras del TC y TCP.

>>Leer más: Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

“Es un daño enorme el que han hecho”, aseveró el comisario deportivo. “El que lo hizo, lo hizo con toda maldad, que sabe, puede hacer; porque fue directo al corazón del cronometraje, tan importante para una carrera”, añadió.

Los tiempos, además, nunca aparecieron en la web oficial de la ACTC y durante la transmisión del domingo, el comentarista rosarino Sergio Tenaglia aclaró que los que aparecieron en pantalla, en un formato incómodo, eran lo máximo posible para poder brindar la información. Se espera que en Viedma se deje atrás el escándalo de este mal inicio del TC.

Noticias relacionadas
El autodrómo más al sur de Argentina, recibe la apertura de la categoría más longeva del mundo, el Turismo Carretera. El Calafate se prepara con todo.

El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

Santiago Biagi (TCP),  Thomas Ricciardi, Tobías Martínez, Josito Di Palma y Juan De Benedictis, junto a Mauro Medina. El RUS Med Team, listo para el 2026 del Turismo Carretera.

Turismo Carretera: el RUS Med Team tuvo su fiesta de presentación y ahora a salir a la pista

Newells y Deportivo Riestra ya juegan en el Guillermo Laza.

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

Favio Orsi y Silvio Gómez modificarán la formación titular de Newells.

Newell's, confirmado: suma dos futbolistas que aún no jugaron y otro nueve para visitar a Riestra

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

En vivo: Newells visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

La celebración del Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

La celebración del Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Este sábado y domingo registraron picos de más de 270 móviles en la calle, decenas de detenciones y más de 10.000 controles en una sola jornada

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
En vivo: Newells visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla
Ovación

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Ovación
En vivo: Newells visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla
Ovación

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

En vivo: Newells visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

En vivo: Newell's visita a Deportivo Riestra en un partido que puede ser clave para el futuro de la dupla

Newells, confirmado: suma dos futbolistas que aún no jugaron y otro nueve para visitar a Riestra

Newell's, confirmado: suma dos futbolistas que aún no jugaron y otro nueve para visitar a Riestra

Newells saldrá a la cancha del Guillermo Laza con 22 jugadores, por la baja de Valentino Acuña

Newell's saldrá a la cancha del Guillermo Laza con 22 jugadores, por la baja de Valentino Acuña

Policiales
Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Por Carlos Durhand
Ovación

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Economía

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro