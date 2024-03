Lionel Messi habló del retiro y contó que aún no decidió qué hará cuando deje el fútbol "Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad", sostuvo el Diez en una entrevista a un medio de Arabia Saudita 27 de marzo 2024 · 15:31hs

"Seguramente hubiese dejado la selección si no salíamos campeones", sostuvo Lionel Messi.

Lionel Messi no evitó hablar sobre un eventual retiro del fútbol en un futuro no tan lejano, pero a la vez dejó bien en claro que por ahora no tiene intenciones de colgar los botines ya que se siente muy bien jugando en Inter Miami y vistiendo la camiseta de la selección nacional, la que lucirá en breve en la próxima Copa América.

"A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo", reflexionó el capitán de las garzas y de Argentina en una entrevista con la TV de Arabia Saudita.

A lo largo de su extensa carrera consiguió innumerables títulos y sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Pero los años pasan y cada vez se acerca más el final. "Sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros... Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad".

Lionel Messi sobre su retiro: "Cuando sienta que es el momento daré ese paso sin pensar en la edad"

¿Qué hará cuando se retire del fútbol? "No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol". Messi también habló de su presente en la selección y reconoció que su continuidad dependía de lo que sucediera en el Mundial de Qatar. "Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina", concluyó.