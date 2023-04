Zenón Pereyra sumó otro edificio al patrimonio histórico provincial

La coordinadora explicó que “la primera declaración de Patrimonio Histórico que se obtuvo, fue la de la Sociedad Italiana . Después continuó en 2023, la de la Biblioteca Popular "Rafael Rodolfo Priggioni" , que nació como Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, lo cual es muy importante dentro de la historia de la biblioteca. Ahora el tercer edificio que se nombra es la escuela secundaria Fray Justo Santa María de Oro que, como dato a tener en cuenta, el edificio era una casa particular que comparte características con las otras tres edificaciones de la misma familia y que fue edificada por el mismo constructor”.

De esta manera lo que se hace es incorporar estas edificaciones al patrimonio histórico provincial y ahora se está trabajando en la ficha patrimonial de la iglesia. Giecco, destacó cuales son las consideraciones a tener en cuenta por parte del Ministerio al momento de otorgar la declaratoria: “Se observa su arquitectura, particularidades o distintivos que posea el edificio, su historia, la importancia del monumento en la identidad del pueblo y los factores que hace sean interesante para la provincia, para protegerlo y para que esa estructura se mantenga en el tiempo como sello de identidad”. “Así -continuó- se evita que, el mal llamado progreso, demuela estos edificios para reemplazarlos por construcciones más modernas, que al transformar su fachada o su imagen, los pueblos y ciudades van perdiendo sus raíces y su historia”.

Z Pereyra - Sociedad Italiana 2.jpg

Gieco indicó que “se tiene en cuenta la historia del edificio, qué representó y que representa para la sociedad. Es un conjunto de cosas a tener en cuenta. Todo ese material obtenido, todo ese proyecto confeccionado, se eleva al Ministerio de Cultura y ellos posteriormente evalúan junto al archivo histórico provincial si es factible la denominación de patrimonio. Es un proceso que lleva tiempo”.

“Es también, un trabajo de concientización de lo que tenemos. El paisaje urbano, es algo que vemos todos los días y quizás no le damos el valor que tiene hasta que se tira abajo por algún motivo. Entonces ahí nos damos cuenta que eso era parte de nuestra identidad, que esa esquina ya no va a ser como antes. Entonces es un movimiento que tiene mucha raíz en la sociedad. De abajo hacia arriba, nace desde las instituciones, pero también del pueblo, del vecino, que no quiere ver su barrio cambiado, porque ese paisaje urbano es parte de su vida”.

Masonería

A fines de la década de 1890 comenzó el proceso para colonizar las tierras donde hoy se emplaza la localidad de Zenón Pereyra en el centro oeste del departamento Castellanos. Lleva el nombre de su fundador, un integrante de la elite rosarina de la época. Zenón era un masón influyente en Rosario y Santa Fe. Fue uno de los fundadores del Banco de la Provincia de Santa Fe, concejal de Rosario y propició la creación del Comité Rosario de la Cruz Roja Argentina.

El puntapié inicial que derivó en las declaratorias de los edificios como Patrimonio Histórico, fue una revisión histórica que se hizo sobre las fachadas y construcciones más antiguas del pueblo.

Z Pereyra Biblioteca Popular 3.jpg También está protegido por haber sido considerado edificio histórico el de la Biblioteca Popular "Rafael Rodolfo Priggioni".

“Conocer que nuestro pueblo tiene sus orígenes masónicos fue para la gente una gran sorpresa en principio. Convivimos con esto y nunca nos enteramos y con el tiempo lo fuimos haciendo propio, es parte de la identidad del pueblo, entonces eso tiene mucha fuerza en este momento. Y es lo que llevó a querer proteger todas las construcciones”.

Recorrido Turístico

Los segundos sábados de cada mes se realiza el Recorrido Urbano de Arquitectura e Historia; “el sábado 8 de abril, se retomó la actividad, luego del período de verano”, contó Gieco quien indicó que también se puede hacer un recorrido autoguiado, porque hay señalética y cartelería con las características específicas de cada edificación, y además con código QR donde uno se puede referenciar a páginas donde pueden encontrar más información.

“También están los anfitriones, ellos son los encargados de recibir a los contingentes que lleguen a la localidad. Toda la difusión que hacemos es muy a pulmón porque, sabemos que en las poblaciones chicas es muy difícil difundir nuestros atractivos. Hacemos el paralelismo con Museo Bucci, porque escuchamos a gente que vive a 30 o 40 kilómetros y no sabe que existe un museo de autos de estas características”, mencionó la coordinadora del museo.

Z Pereyra - Parroquia Santa Justina.jpg Quienes llevan adelante la revisión histórica del pueblo trabajan ahora para incorporar al registro al edificio de la iglesia "Santa Justina".

Por otra parte indicó que “consideramos también que es el boca a boca la referencia más genuina y más efectiva. Las redes ayudan y mucho es un trabajo de hormiga que realizamos hace tiempo”.

Adriana cerró con una definición: “No es necesario ser funcionario de ningún gobierno para poder trabajar para el pueblo, particularmente siempre me dediqué a estos temas de forma externa, ayudando. Todo ad honorem para que esto continúe, para que siga adelante y que el pueblo tenga otra forma de verse a través del turismo. Sociedad somos todos y debemos colaborar en todo sentido”.