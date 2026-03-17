Actos, movilizaciones e intervenciones artísticas en toda la provincia por los 50 años del golpe de Estado

La conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar, unirá a la provincia con cientos de actividades alusivas, movilizaciones y compromiso con los derechos humanos.

A lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Fe esta semana y las siguientes se programaron actividades en conmemoración del aniversario número cincuenta del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 , impulsadas por el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos (EPDDHH). El objetivo es reunir a la ciudadanía en torno a un objetivo común: recordar qué ocurrió, quiénes fueron las víctimas, cómo actuó el terrorismo de Estado , dónde funcionaron los centros clandestinos de detención, cuándo se produjeron los principales hechos represivos y para qué se sostuvo la lucha por la memoria durante medio siglo. El eje central de las acciones se basó en reafirmar el pacto social del “Nunca Más”.

Desde el EPDDHH se indicó que se trabajó junto a agrupaciones sociales, culturales y gremiales, además de instituciones públicas, para coordinar las acciones en toda la provincia. El organismo recordó que “el pilar de los derechos humanos fue fundante de la democracia argentina” y resaltó la importancia de los juicios de lesa humanidad. Señaló que, ante “la negación y la quita de derechos”, la respuesta colectiva fue una presencia más amplia en el espacio público.

Reconquista repintará este martes 17 las siluetas ubicadas en la plaza central y para el 24 de marzo organizó un recital en el Centro Cultural La Estación y en el Instituto del Profesorado se colocará una placa por los desaparecidos y se denominará a un aula como “Profesor Dante Ruggeroni”, docente de la ciudad perseguido por la dictadura.

En Vera avanzó con la señalización de la Guardia Rural Los Pumas como sitio de memoria, cuyo acto oficial será el jueves 19. Tostado llevará a cabo una jornada con Teatro por la Identidad y una placa para recordar a los desaparecidos del departamento 9 de Julio. Estas actividades se realizarán el 24.

Sembrando memoria

Rafaela desarrolló actividades en escuelas desde la mañana del martes 17 con entregas de remeras denominadas “50 años, 50 acciones”. También se desarrollarán actos escolares, se plantarán árboles en homenaje a víctimas locales y habilitará una muestra documental. La mayoría de los actos, conmemoraciones y la pintada de un mural alusivo se programaron para el 24 y las actividades comenzarán a alas 10 en la Plaza de la Memoria.

En Suardi también se entregarán remeras alusivas y para el 26 está prevista la presentación el libro “Sembrando Memoria” y San Cristóbal denominó la Plaza del Viajero como Espacio de la Memoria, además se colocarán baldosas con pañuelos en distintos espacios públicos, el 23 se realizará la “Peña por la Memoria” y el 24 tendrá lugar el acto oficial organizado por el municipio.

En Sastre la Biblioteca Popular “General San Martín” proyectó en conjunto con la Municipalidad el acto oficial que se realizará la tarde del 24 de marzo, frente al edificio de la biblioteca con un espectáculo musical donde se interpretarán canciones alusivas a la fecha y se realizará la muestra de distintas intervenciones artísticas de “Pañuelos por la memoria” y "Florecerán pañuelos" realizados por alumnos de las escuelas locales.

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En Rosario y sur de la provincia

En el sur provincial también se despliegan actividades en gran número. Rosario concentró actividades culturales, teatrales y académicas, además de la tradicional marcha al Monumento a la Bandera. Las actividades arrancaron el 7 con una Peña , el 18 se desarrollará el Conversatorio Horizontes de horror y de amor. Área de Derechos Humanos de la UNR y la Secretaría de Derechos Humanos de la FHyA-UNR, en el Salón de los Espejos del Espacio Cultural Universitario. Para el 19 se programó la obra teatral "Rewind" de la compañía internacional “Ephemeral Ensemble” a las 21 en La Vigil.

El 20 a las19 será la Inauguración de tres muestras por los 50 años: "Destellos" de León Ferrari, "50 veinticuatros. Sentidos y recorridos de las marchas por memoria, verdad y justicia" y "Archipiélago" en el Museo de la Memoria.

Para el 22 a las 20 está programado el Concierto por la Memoria: Música para Volar + Orquesta de Cámara Municipal en La Vigil. Ese mismo día a las 21 se realizará el recital "Memoria para la democracia" en la terraza del Museo de la Memoria.

En tanto que el 23 desde las 18 tendrá lugar la Vigilia con la Ronda de Madres de la Plaza 25 de Mayo. El 24 a las 9h será la Ceremonia en el Bosque de la Memoria, a las 15 comenzará la marcha y acto en el Monumento a la Bandera.

El 25 a las 11 se realizará el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a la Dra. Pilar Calveiro en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la Universidad Nacional de Rosario y el 26 a las 18 será la presentación del libro "De matar a dejar morir", de Pilar Calveiro en el Museo de la Memoria.

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Villa Constitución conmemorará la fecha con el festival “Villazo: Hacemos Memoria”, programado para el 20 de marzo.

En Cañada de Gómez se organizó para el 22 una vigilia con recital de rock en la Biblioteca Rivadavia. El 24 el acto central será a las 10 con música, muestra bibliográfica e intervención de pañuelos y plantación de un árbol. Para el 27 está prevista una charla sobre persecución a la lucha obrera y el 31 la presentación del libro de Carlos Del Frade “50 años después”.

En la cabecera del departamento Iriondo las actividades continuarán en abril con la renovación la Plaza de la Vida y los Derechos Humanos y restauración del monolito que contiene las placas de los desaparecidos de la ciudad.

San Lorenzo marchará el 23 hacia el Bosquecito de la Memoria con posterior festival y feria y para el 19 programó la proyección del documental “La intermedia”.

"La Calamita" y "Quinta de Funes"

Puerto Gaboto restaurará murales alusivos y Granadero Baigorria concretará una marcha el 22 de marzo hacia “La Calamita” desde Eva Perón y San Martín y nombrará a ese lugar como sitio de la memoria en un acto a realizarse el 26.

Funes impulsa para el 21 un festival con música, cine y arte en la Quinta de Funes, un ex centro clandestino de detención. El Festival x la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Quinta de Funes, comenzará a las 16 y ofrecerá una muestra de artistas locales, danzas, teatro y títeres, proyección del film “3 cosas básicas” con la presencia de su director. Radio en vivo, grabados a cargo de facultad de Humanidades y Artes de Rosario, orquesta Provincial Guastavino, estampado de remeras, Artistas por la Memoria, feria de artesanos y productores. En tanto que para el 24 se organizó una marcha desde las 10 desde Plaza San José hacia la Quinta de Funes donde se realizará el acto y continuará la actividad artística y plantado de árboles.

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Pérez realizará actividades durante varios días desde el 20 de marzo, que incluirán charlas, pintadas de bicicletas —un símbolo de memoria creado por el artista Fernando Traverso— y una vigilia cultural previo al acto central que será el 24 a las 9h.

En Roldán, la Multisectorial por los Derechos Humanos organizó un festival en el Club San Lorenzo que comenzará el 22 de marzo a las 18.30.

Villa Gobernador Gálvez desplegó múltiples intervenciones artísticas desde el 14 de marzo, con pintada y restauración de murales alusivos en distintos puntos de la ciudad y que continuarán hasta el 22 con una jornada especial en la Granja del Parque Regional. Para el 23 se planeó una vigilia cultural en la Plaza a la Madre y se implantarán tótems con la inscripción Memoria, Verdad y Justicia y señalizaciones en espacios públicos.

Venado Tuerto habilitó muestras fotográficas y actos escolares, además de un acto oficial en la Plaza de la Democracia y 12 charlas en establecimientos escolares donde se elaborarán pañuelos. Esta actividad también tendrá lugar en María Teresa y Maggiolo. El 21 en Venado se realizará la muestra fotográfica “La cultura en dictadura” y el 24 tendrá lugar el acto oficial en la Plaza de la Democracia.

En el centro provincial Recreo y Rincón realizarán actos centrales en sus plazas principales, mientras que Santo Tomé homenajeará a las víctimas en la Plaza Libertad el 24.

Señalización del sitio "Camino de las Moras"

Del 16 al 27 Coronda ofrece muestras fotográficas, proyecciones y la señalización del Camino de Las Moras, sitio de una masacre contra militantes y la proyección del documental “La masacre de Las Moras”, previsto para el 19, a las 19 en el Instituto del Profesorado. El acto oficial será el 24 en la plaza de la Democracia.

Coronda-memoria

La capital provincial desde el 12 de marzo sumó homenajes, presentaciones de libros, baldosas de memoria, una vigilia en el ex centro clandestino de detención de la Comisaría 4° y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

Este martes será el turno de “Madres de todas las luchas”, Videos e Imágenes sobre el desarrollo inicial de la lucha de Madres y Familiares de los Desaparecidos en Santa Fe. Para el 20 se programó un Homenaje del Partido Justicialista a los perseguidos y la pintada de baldosas por la memoria de bancarios desaparecidos. El 23 será la Vigilia por la memoria en el Espacio de Memoria ex Comisaría 4ta y el 24 el acto por los desaparecidos en el Panteón de la Memoria -Cementerio Municipal. También ese díahabrá una marcha desde Plaza del Soldado y acto central en Plaza de Mayo. Para el 27 se prevé la jornada Pedagogía de la Memoria: una experiencia en escuelas públicas de Santa Fe en el Espacio de Memoria ex Comisaría 4ta.

Este año hubo varias declaraciones al 2026 como “Año de los Derechos Humanos”.

Los Concejos Municipales de Santa Fe, Recreo, Esperanza, Reconquista y Cañada de Gómez recibieron solicitudes para declarar el año 2026 como “Año de los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. El Concejo Municipal de Rosario aprobó la declaración del año 2026 como “Año del Golpe de Estado Cívico-Militar-Eclesiástico. Rosario por la memoria, la verdad, la justicia, Nunca Más”.

El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos recordó que la articulación provincial estuvo integrada por organismos históricos como la organización “Hijos”, Madres de Plaza 25 de Mayo, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Documenta Baigorria, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, familiares de desaparecidos, organizaciones sindicales y colectivos culturales.