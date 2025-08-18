Ybarlucea celebró el Día de las Infancias con un festejo multitudinario Este domingo las familias de la localidad y la región disfrutaron de las actividades gratuitas programadas por la Comuna 18 de agosto 2025 · 11:56hs

Durante el evento se pudo disfrutar del show de Circo El Ruedo y la participación de personajes que bailaron y se sacaron fotos.

Con la participación de vecinos y vecinas de Ybarlucea y la región, este domingo la tradicional celebración del Día de las Infancias permitió disfrutar de actividades, shows, merienda y sorteos en el Club Social y Deportivo Ibarlucea, en el Predio del ferrocarril, con propuestas recreativas gratuitas y de calidad organizadas por la Comuna y la colaboración de instituciones de la localidad.

Las actividades, que se iniciaron pasado el mediodía, contaron con juegos inflables gigantes, actividades recreativas y deportivas a cargo de instituciones intermedias de la localidad, merienda a cargo de la Escuela Primaria y colaboradores, más de 50 premios que fueron sorteados durante todo el evento y la particularidad del Espacio Azul, a cargo del Área de Discapacidad de la Comuna de Ybarlucea, de 14 a 15hs, con música a bajo volumen, garantizando un espacio agradable para que personas que prefieren lugares con menos ruido puedan jugar y divertirse.

Ybarlucea niño1 “Estamos muy orgullosos del evento que pudimos llevar adelante, porque demuestra el acompañamiento de vecinos y vecinas que vienen a disfrutar y a celebrar junto a cada una de las propuestas que la Comuna lleva adelante” afirmó el presidente comunal, Jorge Massón.

Festejo con compromiso Aseguró que “para nosotros este es uno de los eventos más importantes, porque tenemos el compromiso, desde el inicio de nuestra gestión, de ofrecer propuestas de calidad y garantizar un juguete para cada uno de los niños y niñas de Ybarlucea. Lo hicimos desde el inicio, lo pudimos mantener durante la pandemia, y hoy, a pesar de las complicaciones que se atraviesan creemos prioritario que cada niño tenga su regalo por el Día de las Infancias”.

Durante el evento se pudo disfrutar del show de Circo El Ruedo y la participación de personajes que bailaron y se sacaron fotos. Además, "se garantizó la entrega desde la administración comunal de más de 1.000 juguetes que avalan el compromiso local con la infancia, para niños de 0 a 12 años de la localidad que se inscribieron previamente al evento".