Vialidad inicia tareas de demarcación sobre la ex ruta 9 y la A012

La demarcación sobre la ex ruta 9 en Funes se hará de noche con apoyo de la policía de tránsito local.

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional inicia trabajos de pintado de las líneas de borde y eje de la calzada en dos rutas cercanas a Rosario. Por un lado, en horario nocturno, se realizará la demarcación horizontal de la RN 1V09 (ex 9) en la zona de Funes. Las mejoras, a ejecutar entre las 22 y las 4 a partir de este martes , tendrán una reducción de carril con paso alternado de a una mano por vez.

Funes: reunión clave con Vialidad Nacional para obras sobre la ex ruta 9

Otro equipo pintará la calzada de la RN A012. En una primera etapa la mejora abarcará entre el cruce con RN 33 (Zavalla) y la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Dependiendo las condiciones del tiempo, este miércoles se harían los preparativos y el jueves se iniciarían las tareas de demarcación horizontal. Vialidad adelantó que el objetivo a futuro es completar la A012 y que se irá informando sobre los nuevos tramos a incorporar.

Cabe recordar que la pintura vial reflectiva aplicada permite que la ruta sea habilitada de manera inmediata al tránsito. Para todos los casos, se solicita a los conductores atender la cartelería preventiva en la zona con trabajos y la indicación de los banderilleros.

Una vez culminados estos sectores sobre RN 1V09 y RN A012 se prevé completar la demarcación definitiva de la Autopista Rosario- Córdoba (RN 9) entre Funes y Roldán, sobre cinco kilómetros de la mano a Córdoba. Este tramo se terminó de repavimentar recientemente completando una obra entre Rosario y Roldán que demandó varios años.

Si el tiempo acompaña y se cumplen los tiempos de las otras tareas, la pintura en autopista se hará dentro de un mes aproximadamente. Desde vialidad no pudieron precisar si en el marco de estos trabajos van a pintar las ramas de giro de la autopista en el acceso de Roldán como también el intercambiador de la A012 y la ex ruta 9. Dos colectoras donde las marcas desaparecieron hace tiempo y se han tornado muy peligrosas, especialmente para conductores que no conocen el lugar.

Según precisaron, la demarcación es un contrato genérico de Vialidad Nacional para corredores concesionados y no concesionados. La repartición licita por regiones este servicio. Para Santa Fe corresponde a la región centro. La semana pasada estuvieron demarcando la RN 11 entre Sauce Viejo y Barrancas, tarea que se hizo en etapas y durante algunos días.