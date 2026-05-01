Un curso de plomería se suma a la oferta de capacitaciones en oficios en el departamento General López

Hasta el 4 de mayo estará abierta la inscripción para el nuevo curso de plomería que se desarrollará dentro del programa de formación en oficios

El año pasado finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos, soldador y jardinería.

Hasta el lunes 4 de mayo estarán abiertas las inscripciones para un nuevo curso de plomería en el departamento General López , en el marco del programa de formación en oficios que se viene desarrollando en distintas localidades de la región.

La propuesta se suma al curso de peluquería femenina que ya se encuentra en marcha y que registró un total de 269 personas inscriptas de todo el departamento, marcando un récord de participación en este tipo de capacitaciones impulsadas por la legisladora.

En ese sentido, la senadora provincial Leticia Di Gregorio remarcó la importancia de seguir ampliando estas instancias de formación y señaló que “hay una demanda concreta de capacitación y nosotros estamos acompañando con herramientas que permiten aprender un oficio y generar nuevas oportunidades laborales en cada localidad”.

Además, la senadora provincial confirmó una novedad para este año: por primera vez, quienes obtengan los mejores promedios en cada curso recibirán herramientas vinculadas a la capacitación realizada , con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral.

Inscripción online

Las personas interesadas pueden anotarse a través de un formulario online o bien comunicarse vía WhatsApp al 3462 676397 para recibir más información.

“Queremos que cada curso tenga un impacto real, no solo en la formación sino también en la posibilidad de empezar a trabajar. Por eso vamos a acompañar a quienes se destaquen con herramientas concretas para que puedan dar ese primer paso”, afirmó Di Gregorio.

Más de 500 egresados

La propuesta de formación gratuita orientada a generar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios, sostuvo durante 2025 un esquema de trabajo que combinó clases presenciales prácticas y encuentros virtuales teóricos a través de plataformas de videollamadas, permitiendo ampliar el acceso a vecinos de distintas localidades del departamento. En total, el año pasado finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos, soldador y jardinería.

La iniciativa se llevó adelante de manera articulada con la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López.

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