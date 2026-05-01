La Capital | La Región | Curso

Un curso de plomería se suma a la oferta de capacitaciones en oficios en el departamento General López

Hasta el 4 de mayo estará abierta la inscripción para el nuevo curso de plomería que se desarrollará dentro del programa de formación en oficios

1 de mayo 2026 · 15:10hs
El año pasado finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina

El año pasado finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos, soldador y jardinería.

Hasta el lunes 4 de mayo estarán abiertas las inscripciones para un nuevo curso de plomería en el departamento General López, en el marco del programa de formación en oficios que se viene desarrollando en distintas localidades de la región.

La propuesta se suma al curso de peluquería femenina que ya se encuentra en marcha y que registró un total de 269 personas inscriptas de todo el departamento, marcando un récord de participación en este tipo de capacitaciones impulsadas por la legisladora.

En ese sentido, la senadora provincial Leticia Di Gregorio remarcó la importancia de seguir ampliando estas instancias de formación y señaló que “hay una demanda concreta de capacitación y nosotros estamos acompañando con herramientas que permiten aprender un oficio y generar nuevas oportunidades laborales en cada localidad”.

Además, la senadora provincial confirmó una novedad para este año: por primera vez, quienes obtengan los mejores promedios en cada curso recibirán herramientas vinculadas a la capacitación realizada, con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral.

Inscripción online

Las personas interesadas pueden anotarse a través de un formulario online o bien comunicarse vía WhatsApp al 3462 676397 para recibir más información.

“Queremos que cada curso tenga un impacto real, no solo en la formación sino también en la posibilidad de empezar a trabajar. Por eso vamos a acompañar a quienes se destaquen con herramientas concretas para que puedan dar ese primer paso”, afirmó Di Gregorio.

Más de 500 egresados

La propuesta de formación gratuita orientada a generar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios, sostuvo durante 2025 un esquema de trabajo que combinó clases presenciales prácticas y encuentros virtuales teóricos a través de plataformas de videollamadas, permitiendo ampliar el acceso a vecinos de distintas localidades del departamento. En total, el año pasado finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos, soldador y jardinería.

La iniciativa se llevó adelante de manera articulada con la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López.

>>Leer más: La limpieza de los canales rurales es una prioridad en el departamento General López

Noticias relacionadas
 Más de 243 familias accedieron a lotes sociales, consolidando un modelo de acceso a la tierra en la ciudad.

Las Parejas hizo historia y consolidó un modelo propio de acceso a la tierra

El mural se inaugurará este sábado en la plaza Miguel Ángel Lorenzini, como parte de las actividades por el 40° aniversario de la inundación de 1986.

Villa Gobernador Gálvez conmemorará los 40 años de la gran inundación con un mural y actividades culturales

El municipio se hará cargo del mantenimiento de cuatro kilómetros de la ruta nacional 11.

Puerto San Martín eligió "priorizar la vida sobre las jurisdicciones" y reparará parte de la ruta 11

El SMN vive una situación crítica luego de la tanda de 140 despidos impulsada por el gobierno nacional.

Servicio Meteorológico Nacional: dos estaciones en Santa Fe sufrieron despidos

Ver comentarios

Las más leídas

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Lo último

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

La víctima denunció que un desconocido le entregó tubos con un elemento pegajoso, tras lo cual se descompuso. Intentan determinar qué ocurrió

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica
Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta
La Ciudad

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal
Política

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro
Zoom

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Ovación
Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas
Ovación

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Policiales
La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

La Ciudad
Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Jorgelina Cardoso: Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo

Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newells en el final del Apertura
Ovación

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal
Politica

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes