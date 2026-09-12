Rafaela abrió las puertas de la Villa que recibirá a atletas de 15 países

Inauguraron el complejo con capacidad para 385 personas. Forma parte del legado urbano y deportivo que dejará la competencia en la ciudad

La Villa integra el sistema oficial de alojamiento de los Juegos junto con las construidas en Rosario y Santa Fe.

La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó este viernes un hito en Rafaela con la inauguración de la Villa que alojará a los deportistas que competirán en la ciudad durante el certamen continental .

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien dio la bienvenida a las delegaciones llegadas de distintos países y destacó el significado que tendrá para la provincia la realización del mayor evento multideportivo de Sudamérica.

“Eso nos pone en un lugar diferente, nos enorgullece y también nos da la responsabilidad de abrirle los brazos a Sudamérica y al mundo, y mostrarles lo hermosa que es esta provincia”, afirmó el mandatario.

La nueva infraestructura está ubicada en el Distrito Joven de Rafaela y se suma a las villas construidas en Rosario y la ciudad de Santa Fe. El complejo cuenta con capacidad para 385 personas y fue diseñado para garantizar las condiciones de alojamiento, convivencia y servicios que demanda una competencia internacional de esta magnitud.

Por su parte, el intendente Leonardo Viotti calificó la inauguración como un acontecimiento histórico para la ciudad y destacó el trabajo articulado entre instituciones locales, el municipio y la provincia para llegar a esta instancia. “Es un orgullo haberlo hecho posible. Gracias a todos los que nos visitan y disfrutan de esta hermosa ciudad, que los esperó durante tanto tiempo”, expresó.

La Villa como legado urbano

La construcción de la Villa forma parte del conjunto de inversiones impulsadas para la realización de los Juegos, que tendrán a Rafaela, Rosario y la ciudad de Santa Fe como sedes. En el caso rafaelino, la obra no solo permitirá recibir a los deportistas durante la competencia, sino que se convertirá en uno de los legados urbanos más importantes que dejará el certamen en la ciudad.

El complejo está integrado por 80 unidades habitacionales distribuidas entre casas, departamentos y dúplex, una infraestructura concebida para responder a las necesidades de alojamiento de las delegaciones deportivas y garantizar espacios de convivencia durante los días de competencia. Además de los sectores residenciales, el predio cuenta con áreas destinadas a servicios, acreditaciones, atención de las delegaciones y actividades recreativas.

Un lugar especial para los atletas

La Villa se encuentra emplazada en el Distrito Joven, un sector de Rafaela que en los últimos años fue objeto de distintas intervenciones orientadas a consolidar nuevos espacios para la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo urbano. La incorporación de esta infraestructura fortalece ese perfil y amplía las posibilidades de utilización futura del predio una vez concluida la competencia.

Los Juegos Suramericanos también representa para Rafaela un importante movimiento en materia de turismo, servicios y actividad económica. Durante las jornadas de competencia, la ciudad recibirá deportistas, entrenadores, dirigentes, jueces, voluntarios y visitantes procedentes de distintos países, lo que supone una significativa demanda para hoteles, comercios, gastronomía y servicios vinculados con la organización del evento.

Además, la llegada de delegaciones de 15 países permitirá proyectar internacionalmente la imagen de la ciudad en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del continente. Desde la organización destacan que la magnitud de la competencia constituye una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de Rafaela y consolidar su posicionamiento como sede de grandes eventos deportivos.

La Villa integra el sistema oficial de alojamiento de los Juegos junto con las construidas en Rosario y Santa Fe. Durante la competencia recibirá a deportistas, entrenadores, oficiales y personal operativo, cumpliendo con estándares internacionales en materia de logística, seguridad y organización.

Más allá de su función durante el certamen, el complejo forma parte del conjunto de obras que los Juegos dejarán como legado para Rafaela, una ciudad que en los próximos días se convertirá en una de las sedes de la competencia continental.

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