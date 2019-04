Un testigo negó haber dicho que sabía que Paula Perassi se había hecho un aborto

Nicolás Vásquez, el yerno de Mirta Rusñisky, la mujer acusada de haberle practicado una intervención para interrumpir un embarazo a Paula Perassi, negó hoy haber dicho que la joven desaparecida en 2011 en San Lorenzo "se hizo un aborto" y aclaró que lo que expresó fue que le "contaron" que la mujer había pasado por esa situación.

"En ningún momento dije que sabía que se había hecho un aborto sino que me contaron que se hizo un aborto pero no me consta a mí que se lo haya hecho", declaró Vásquez hoy ante la jueza Griselda Strógolo, en el juicio que se ventila por la desaparición de la joven en septiembre de 2011.

Cuando desapareció, Paula tenía 34 años, estaba casada con Rodolfo Ortiz y era madre de dos hijos varones —de dos y seis años—. Posteriormente, trascendió que mantenía una relación extramatrimonial con el empresario de Puerto San Martín Gabriel Strumia y que estaba cursando la sexta semana de un embarazo, fruto de ese vínculo.

"A mi me contaron que (Paula Perassi) se hizo un aborto, no me consta personalmente".

Los imputados por la desaparición de la mujer son Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky -partera que habría practicado un aborto a la joven- y Antonio Díaz, empleado del empresario, y se los acusa del delito de aborto no consentido, seguido de muerte. Por ése mismo cargo están siendo juzgados también cinco policías.

Esta mañana, Vásquez admitió haber dicho en 2014 que alguien le comentó que su suegra le había practicado un aborto a Paula, aunque aclaró que no le constaba que la información fuera de primera mano.

Asimismo, recordó que en la época en la que declaró estaba en un "pozo depresivo" y tomando medicación. Por esa época, había declarado que comprometían a su suegra mientras estaba separado de su mujer (Mirta Roggensack, la hija de Rusñisky con quien volvió a estar en pareja).

En 2014, Vásquez declaró en Asuntos Internos y en la Fiscalía por este caso. Lo hizo ante la presencia de Alberto Perassi. Hoy, dejó entrever que en aquel momento había sentido "presión" y que por el hecho de estar deprimido y medicado no recordaba haber dicho gran cantidad de conceptos que tiró sobre la mesa en aquella oportunidad.

En su primera declaración, cinco años atrás, Vásquez hizo un relato pormenorizado. En esa oportunidad, contó: "Me entero del caso Paula Perassi hace aproximadamente dos semanas, dado que yo había escuchado hace aproximadamente tres años del hecho pero sin tener nombre y apellido. Cuando me encontraba viviendo en Buenos Aires con mi ex mujer Mirta Liliana Roggensack, la llamó la madre, Mirta Domiga Rusñisky, y le dijo que era muy probable que se tuviera que volver a vivir a Misiones porque había hecho un aborto y le había salido mal y tenía miedo de caer presa".

Esta mañana, en su relato, quedaron pocos rastros de aquellos dichos. Frente al tribunal, Vásquez aseguró no haber dicho que Paula se había sometido a un aborto, sino que le "contaron" que la joven había pasado por esa situación.

"A mi me contaron que se hizo un aborto, no me consta personalmente a mí. Yo en el año 2011, cuando ocurrió el episodio Perassi, trabajaba en Buenos Aires y cuando voy a prestar declaración es por dichos de terceros. Me gustaría aclarar que hay cosas que no recuerdo porque estaba con tratamiento psicológico y estaba medicado", aclaró, elijiendo con esmero sus palabras.



Vásquez relató en otra parte de su declaración que se acercó a Alberto, el padre de Paula, de "buena fe" y que lo había llamado para comentarle la situación "intentando hacer una obra de bien" .

Fue allí que el padre de Paula lo llevó a la Fiscalía de San Lorenzo para que contara lo que sabía: "Me hicieron decir lo que había comentado a Perassi de manera informal. Alberto me acompañó todo el tiempo, nadie me puso un revólver en la cabeza pero yo fui informalmente y él me llevó a declarar", indicó Vásquez.

Después, como una muletilla, reiteró: "No me consta que Mirta le haya hecho un aborto a Paula, me lo contaron. Jamás la vi a Mirta hacer un aborto".