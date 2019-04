El abogado de la familia de Paula Perassi, Adrián Ruiz, reveló los testimonios de dos hombres que esta mañana declararon en el juicio que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal por la desaparición de la mujer que el 18 de septiembre de 2011 salió de su casa y no se supo más de ella.

En declaraciones al programa "Trascendental" de La Ocho, Ruiz calificó los testimonios como "muy importantes", y destacó la declaración de "un pescador, que es un testigo de la Fiscalía" que compromete a Gabriel Strumia, amante de Paula, acusado por la desaparición de la mujer. El testigo y el empresario estuvieron detenidos juntos en la cárcel de Piñero en 2016.

Asimismo, afirmó que "este testigo contó que estuvo detenido con Strumia y lo escuchó relatarle a los otros presos que a Paula no la iban a encontrar porque se la habían dado de comer a los chanchos y habían hecho desaparecer el cuerpo".

El segundo testimonio fue el de Juan Nobile, que es parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. El especialista explicó los trabajos que se llevaron adelante para la búsqueda de Paula. En su declaración aclaró que la condición de la mujer es de "desaparecida".

"Abundó sobre las estrategias que se montaron sobre qué iba a aparecer, o que se había ido a la provincia de San Juan, o que estaba en Santa Fe, son todos los elementos que utilizan las estructuras desaparecedoras que generalmente tienen relación con fuerzas de seguridad y el poder económico", aclaró el abogado.

"En este caso concreto utilizaron ese tipo de frases para poner en duda a la víctima y no buscarla, prácticamente es de manual, y explicó como se repite la desaparición de la época de la dictadura militar al caso de Luciano Arruga, de Solano, de Marita Verón, que son los casos emblemáticos que nos indican que una persona no desaparece si no hay una estructura estatal o paraestatal que colabore para eso", concluyó Ruiz.