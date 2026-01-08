La Capital | Información General | Palermo

Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Pese al violento impacto, el hombre resultó solamente con algunas heridas cortantes en la cabeza y en el brazo

8 de enero 2026 · 18:44hs
Palermo: tomaba una gaseosa en un bar y le cayó una ventana de vidrio en la cabeza

Un hombre resultó herido en el barrio porteño de Palermo cuando un vidrio de doble protección de aproximadamente un metro cuadrado que se desprendió de un departamento le cayó encima. Pese al violento impacto, el hombre resultó solamente con algunas heridas cortantes en la cabeza y en el brazo.

El caso sucedió el pasado sábado 13 de diciembre, pero el video recién se conoció este jueves. Allí se ve el momento en que el cliente estaba sentado en una mesa de la vereda de la cafetería "Candela", en Ciudad de la Paz y Newbery, en Palermo, tomando una gaseosa, cuando le cayó encima un vidrio laminado cayó desde un departamento de un cuarto piso.

Personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería y dio aviso al Same. Los médicos asistieron al hombre lesionado, de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.

Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el vidrio, y que se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, lo que les permitió ingresar.

Por precaución y ante un posible hecho similar, los Bomberos retiraron la otra placa de vidrio que quedó en la ventana.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el vidrio y el motivo de que se desprendió.

