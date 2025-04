Un exintendente y un exfuncionario santafesinos, investigados por estar enganchados de la luz

La EPE descubrió una conexión clandestina de electricidad y un ex intendente está en la mira

El hallazgo, según Cagliero, fue completamente fortuito: “Fue de casualidad, mientras se hacía la obra. El cable cruzaba de una manzana, que está electrificada, hacia una manzana que no tiene energía eléctrica. Entonces cruzaba el cable, por debajo de la calle”.

De acuerdo al relevamiento que hicieron las autoridades locales, el cable partía de una bajada legal, pero luego era desviado de manera subterránea hacia un loteo que no tiene habilitación eléctrica.

“Desde ese pilar, el cable cruzaba a 30 centímetros por debajo de la calle a esta manzana donde hay dos construcciones. Ese loteo entero no tiene electrificación porque están en trámite de usucapión administrativa hace varios años. Entonces, no tienen energía eléctrica”, sostuvo en declaraciones radiales.

Lo que agrava la situación es la identidad de los involucrados. Es que las construcciones pertenecerían al exintendente y al exsecretario de servicios de la gestión pasada. Además, la bajada de luz desde la cual se habrían enganchado pertenece a un vecino que también fue funcionario cercano al exintendente.

“Para la política es un ejemplo muy negativo esto”, afirmó Cagliero, y remarcó que “en Tostado se conoce el dueño de cada lote de esa manzana, quién está construyendo en cada lote, y todos saben que energía eléctrica no había. O por lo menos eso se sabía y, bueno, ahora nos encontramos con esta cuestión”.

Comienza la etapa de investigación de la EPE

Cagliero expresó su indignación y la contrastó con los esfuerzos de su gestión por avanzar con la regularización del servicio eléctrico: “Hay un montón de cuestiones, de falta de recursos y de llegada de energía eléctrica en la ciudad, en lo que venimos trabajando mucho desde que entramos. He tenido reuniones, he ido al despacho de Anahí Rodríguez, la presidenta de la EPE, le presenté los proyectos, todo legalmente como tiene que ser. Y después te encontrás con estas cosas... y la verdad que indignan”.

"Son vecinos que nos han dirigido la ciudad y que actualmente intentan seguir estando, trabajando el servicio de la gente”, añadió.

Tras el hallazgo, el municipio realizó una constatación notarial. “Nosotros cuando encontramos eso hacemos una constatación por escribana, que nos pide la EPE como gobierno para que ellos puedan hacer todas las cuestiones legales que correspondan”, explicó.

El intendente también aclaró que, aunque se trate de un pilar de obra, la empresa provincial debe tener conocimiento del uso del suministro. “Lo que la EPE no permite, porque aparte es una cuestión ilegal, es que pase de manera subterránea un cable preensamblado a un sector donde no hay electricidad. Es un peligro y riesgo grande, por eso es ilegal y no está permitido”, remarcó.

Ahora comienza una etapa de investigación a cargo de la EPE y la Justicia. “Se investigará desde cuándo están las conexiones, cómo fueron hechas, etcétera”, dijo el mandatario local.

Además, confirmó que el municipio ya está a disposición de las autoridades: “Como se lo comuniqué a Anahí Rodríguez. Me decía que en Rosario tenemos casi cuatro mil conexiones ilegales. En Tostado también las hay. La problemática de la energía eléctrica es una problemática de todas las ciudades. Pero hay que hacer las cosas bien”.

“Luchamos por hacer las cosas bien, por tener una mejor sociedad, y nos encontramos con estas situaciones. Después está la otra cuestión de que la EPE es muy burocrática y necesita de muchos permisos y de muchas cuestiones para poder electrificar lo que sea una cuadra, una manzana, y que la gente tenga luz. Te encontrás con estas cosas y obviamente te sorprenden”, agregó.

Por último, Cagliero detalló que la instalación fue cuidadosamente realizada. “La conexión estaba bien hecha, la hicieron con tiempo. Tenían ladrillos arriba. Los empleados detectan el cable y se encuentran con que tenían ladrillos para que, justamente, si metés una pala no rompas el cable”.