Detuvieron a otro adolescente por el ataque en la escuela de San Cristóbal

La investigación apuntó a un segundo involucrado por el tiroteo protagonizado por un menor en la escuela Mariano Moreno. La sospecha es que sabía lo que iba a suceder

La investigación por el ataque mortal en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal sumó una nueva línea investigativa tras la detención de otro menor de edad. Este lunes, la Policía capturó a un adolescente de 16 años en la ruta nacional 11 a la altura de Nelson, una localidad a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Se investiga si el joven sabía con anticipación de las ideas del autor de los disparos que mataron a Ian Cabrera.

La policía seguía la pista que relacionaba al detenido con el joven de 15 años autor del ataque mortal en San Cristóbal. Según la investigación, el joven de 16 años atrapado en Nelsón tenía planificado ingresar a la institución educativa con un arma.

"Al parecer no sólo el agresor sabía de lo que iba a suceder en la escuela en la mañana de ese lunes", señalaron fuentes consultadas por La Capital , que advirtieron que hay medidas en curso sobre el menor de edad.

Pasadas las 14, el gobierno provincial confirmó la detención en una conferencia de prensa encabezada por la vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, y el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.

Coudannes aseguró que la investigación está "fortalecida por el vínculo entre la PDI de la Policía de Santa Fe, la Policía Federal y la Fiscalía Regional Nº 5 de Rafaela" ya que "es una situación compleja que trasciende las fronteras de Santa Fe y hablamos de redes internacionales en investigación". Además, la flamante vocera apuntó que la suspensión prolongada de clases en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal "tenía que ver con esas investigaciones" y será el Ministerio de Educación el que determine el regreso a las aulas en la comunidad educativa golpeada por el violento episodio en la institución educativa.

Investigación y detención en Nelson

Por su parte, Galfrascoli contó que el trabajo de la Policía de Santa Fe llevó 24 horas de vigilancia y seguimiento que derivaron en un operativo de detención sobre la ruta nacional 11 y la ruta provincial 4, en el expeaje de Nelson. "Fue un trabajo articulado, en conjunto y limpio en un terreno muy difícil por las condiciones climáticas y las personas que seguíamos, que desconocíamos como iban a responder", señaló.

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad evitó dar detalles del origen del joven, pero aseguró que tanto el gobierno provincial como la fiscalía tienen detalles de la investigación. De todas formas, aseguró que en la audiencia imputativa y "ante sus abogados y padres" se conocerán los pormenores que antecedieron a la detención. "Lo único que podemos decir es que es un menor punible y está involucrado en la carpeta judicial que investiga el homicidio de Ian".

El operativo dispuesto por la Unidad Regional Nº5 se llevó en la traza nacional y el joven fue detenido en la vía pública, sobre la vera de la ruta.

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El lunes de la semana pasada, un trágico episodio se registró poco después de las 7 en la Escuela Mariano Moreno, ubicada en J. M. Bullo 1402 de San Cristóbal, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

Según la información oficial, el agresor fue un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la institución con una escopeta escondida y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en Ian Cabrera, un adolescente de 13 años que cursaba primer año en la misma escuela y murió en el lugar. Otros ocho estudiantes resultaron heridos.

La secuencia fue frenada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Poco después, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras el edificio era evacuado y la zona quedaba rápidamente acordonada en medio de un fuerte operativo policial y sanitario.

La violencia del ataque dejó una marca inmediata dentro y fuera de la escuela. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en escenas de desesperación y conmoción, en una ciudad que todavía intenta procesar lo ocurrido.

Ian Cabrera, la víctima fatal del ataque

La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años. Era alumno de primer año de la Escuela Mariano Moreno e hijo único. También jugaba al fútbol en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal, institución que expresó públicamente su dolor por lo sucedido y su solidaridad con la familia.

El Ministerio Público de la Acusación confirmó que Ian murió en el lugar como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta. Su asesinato se convirtió de inmediato en el centro del dolor colectivo de una comunidad que todavía no sale del estupor.

El agresor, la situación familiar y el tratamiento

Con el correr de las horas también comenzaron a conocerse otros elementos en torno al adolescente señalado como autor del ataque. Los abogados defensores, Néstor y Mariana Oroño, revelaron que el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y había protagonizado episodios de autoatentados contra su vida.

De acuerdo con lo que expusieron, el adolescente había atravesado episodios autolesivos, estaba bajo tratamiento psicológico y presentaba “rasgos de introversión”. Esa información empezó a incorporarse al expediente mientras la Justicia provincial avanza con actuaciones y pericias para reconstruir la secuencia completa del hecho.

La defensa también señaló que los padres del menor están separados, un factor que, según indicaron, pudo influir en su psiquis. La madre vive en San Cristóbal y tenía al joven a su cuidado, mientras que el padre, radicado en Entre Ríos, mantenía contacto con él pese a no convivir con el chico. Tras el ataque, viajó a la ciudad de Santa Fe para solicitar la representación legal. Según transmitieron los abogados, la madre permanece en San Cristóbal “conmocionada y dolida”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, afirmó que el adolescente “no registra antecedentes de intervenciones en el sistema educativo” y que atravesaba una “compleja situación intrafamiliar”.

Sin clases en la escuela de San Cristóbal

“Vamos a estar en San Cristóbal, y en particular en la escuela Mariano Moreno, todo el tiempo que sea necesario”, afirmó este lunes Goity, al realizar un balance de la actuado a nivel estatal al cumplirse una semana del caso del adolescente de 13 años asesinado de un escopetazo por un compañero. El titular del área de educativa confirmó que “no se dictarán clases” durante toda la semana en el establecimiento donde ocurrió la tragedia y que en el resto de las instituciones el cese de actividades será por 48 horas.

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Así y todo, el funcionario aclaró que “no hay que poner una fecha taxativa para la vuelta a clases. Este es un proceso que tiene que respetar los tiempos y no se pueden imponer plazos. Sí tenemos está la voluntad de ir yendo hacia la normalización. Este hecho que sucedió nos transforma. No solo nos transforma a nosotros que no sufrimos de manera directa esta agresión, sino a quienes sufrieron de manera directa esta agresión. No nos ponemos plazos taxativos para la vuelta a clases, pero es nuestra voluntad ir recuperando el ritmo educativo. No vamos a renunciar al derecho de la educación, pero ante hechos como éste tenemos que poner un pequeño paréntesis, vamos a evaluar la situación con equipos de altísima calidad”, explicó Goity.