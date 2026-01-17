Arrancaron las colonias de vacaciones en Reconquista Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad realizan actividades deportivas y recreativas 17 de enero 2026 · 06:30hs

En la inauguración hubo una fiesta de la espuma.

El natatorio del Club Atlético Adelante fue escenario del acto de inicio de actividades de las colonias de vacaciones 2026, organizadas por la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista, en forma conjunta con la Región II de Educación.

Las actividades físicas, deportivas y recreativas al aire libre permiten incentivar la creatividad grupal e individual. De esta manera Reconquista, tal como ocurre desde el martes con el inicio de las colonias, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen la oportunidad de crear lazos de amistad respetando normas de convivencia para disfrutar de espacios comunes y tiempo compartido.

Autoridades: todos presentes El acto estuvo encabezado por la secretaria de Desarrollo Humano, María Haydee Maggio, acompañada por el subsecretario de Deportes, Aldo Torterola; y, en representación de la Región II de Educación, el delegado Sergio García y el supervisor de Educación Física, Alfredo Giansily. Además, estuvieron los presidentes de los clubes Adelante, Carlos Comizzo; del Círculo de Suboficiales, Richard Tabárez; el delegado del gobierno Provincial, Oscar Duarte; profesores y los chicos participantes de las colonias.

En la oportunidad, Maggio destacó: “Este es el espacio ideal. Y como nosotros, desde el municipio y desde la provincia, cuidamos a los niños, queremos que tengan otras actividades, no sólo tele y celular. Por eso, acá vienen a conocer otros chicos, y lo que aprenden acá en los juegos con los profesores, lo repiten en casa con los chicos del barrio. Entonces, que estas vacaciones sean de jugar con los amigos. Eso es lo más importante. Y a los papás, que estén tranquilos, que este municipio siempre tiene en cuenta la calidad de vida de los niños”.

Posteriormente al acto, los profesores de las colonias realizaron una intervención con baile y fiesta de espuma. .