Franco Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine pidió que le devuelvan el podio a Pierre Gasly

Una sanción a Checo Pérez lo dejó sin el primer punto en la historia de Cadillac y Franco Colapinto quedó 14º en Mónaco. Alpine pelea por Pierre Gasly

El Alpine de Franco Colapinto circula por Mónaco. El equipo interpuso un recurso de revisión a la FIA por el podio quitado a Pierre Gasly.

Un breve consuelo para Franco Colapinto después de finalizado el GP de Mónaco . Es que había finalizo 15º pero por la sanción a Checo Pérez ascendió un lugar y quedó 14º. Mientras, Alpine protestó por la sanción a Pierre Gasly que lo bajó del podio.

Fue un extraño GP de Mónaco, con muchas sanciones para varios pilotos y en muchos casos por exceso de velocidad en boxes. Fueron tantas que algunas quedaron para resolver después de la carrera. Y una de ellos benefició como un consuelo a Colapinto.

Y por supuesto hizo sufrir mucho a Sergio Pérez, que había logrado en pista el primer punto de la historia de la Fórmula 1 para Cadillac con el 10º puesto final. Pero estaba pendiente una investigación que lo penalizó y lo mandaron al fondo, para terminar 15º.

Es que Pérez no estacionó bien en el cajón de salida de la segunda largada (fue investigado por lo mismo en la primera) y recibió 10 segundos de penalización por falsa largada, cayendo del 10º al 15º lugar.

El que celebró fue Fernando Alonso, que logró el primer punto del año para Aston Martin al heredar el 10º lugar. Lo extraño es que Colapinto dijo que fue el que lo tocó y le rompió el alerón delantero en la segunda largada, pero para el español no hubo sanción.

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En cambio sí sancionaron con 10 segundos a Nico Hulkenberg por provocar el toque con Carlos Sainz en ese último lanzamiento y no lo hicieron con Colapinto, que le dio el golpe de gracia al español. Aunque el mismo piloto de Williams le dijo al argentino que no tuvo la culpa, que el auto ya estaba roto.

Y no sancionó a Isack Hadjar, pese a que pareció claro que el equipo Red Bull tocó el auto cuando los autos estaban parados en boxes en régimen de bandera roja. Desestimaron la sanción y el francés sí conservó el lugar en el podio.

La polémica que sigue Alpine por Pierre Gasly

Pero la gran polémica que decidió un recurso de revisión por parte de Alpine fue la doble sanción a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pit lane, algo que sufrió el mismo Colapinto, Lewis Hamilton o George Russell por ejemplo, pero que no se agregaron al tiempo final por las cumplieron en carrera.

En cambio, Alpine no hizo detener a Gasly o Colapinto cuando se pegó Lance Stroll y tuvieron que descontar el tiempo al final de la carrera. Es más, al francés le detectaron otro exceso de velocidad cuando pasaron por la zona con régimen de Safety Car y le agregaron otros 5 segundos.

Eso determinó que a Gasly le agregaran 10 segundos al final y bajara del podio al 7º puesto. Y decidió a Alpine a imponer un recurso de revisión, ya que sostienen que el limitador de velocidad en los autos era el correcto.

No se puede circular a más de 60kph en boxes y en sus paradas, según los comisarios deportivos, Gasly circuló a 60,4 kph y 60,1 kph. Habrá que ver si la FIA reconoce algún error en la medición y le devuelve el podio a Gasly.

Alpine avisó que interpuso el recurso de revisión y si le dan la razón, no solo recuperaría el podio Gasly sino que Colapinto podría subir una posición más y quedar 13º. No le dará igual puntos, claro.