Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Regiardo, Gómez Mattar, Reinatti y Cóccaro convivieron con los hinchas para una celebración especial. El capitán habló de la necesidad de una cercanía con el hincha

Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, Josué Reinatti y Matías Cóccaro saltaban, agitaban los brazos y cantaban. Alrededor, los hinchas de Newell's hacían lo mismo. Hinchas y jugadores. Juntos. Sin distinción. Identificados y apasionados por Newell's . El fútbol mismo, con la camiseta rojinegra en la piel y el corazón.

Fue uno de los momentos más emotivos y simbólicos de la celebración que tuvo lugar el sábado en la sede del Parque Independencia, con motivo del título del Metropolitano de 1974.

Exactamente el 2 de marzo , día de la consagración de Newell's en la cancha de Central, los jugadores mencionados y un montón de hinchas compartieron y disfrutaron de un día festivo. Para recordar, homenajear y seguir gozando la conquista de aquel plantel de Marito Zanabria, el Mono Obberti y Cucurucho Santamaría, entre otros.

Fue una convocatoria auténtica de socios y agrupaciones, con el consentimiento y apoyo de la comisión directiva, además del respaldo y aporte logístico de la secretaría de cultura de la entidad del Parque.

Hinchas entre los hinchas de Newell's

La presencia de los futbolistas le dio un sentido especial a una fecha que todo leproso recuerda con alegría. Se entremezclaron con los socios del club. Cada uno de los jugadores fue un hincha más. Hasta Cóccaro, que sigue aprendiendo lo que representa Newell's, como ya lo saben Regiardo, Gómez Mattar y Reinatti, surgidos de las inferiores rojinegras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2063413457492287974&partner=&hide_thread=false Fiesta leprosa en el Parque pic.twitter.com/pqclewFLBr — Newell’s Old Boys (@Newells) June 7, 2026

Socios de todas las edades disfrutaron de la compañía de los jugadores, felices de estar cara a cara con esos que los alientan desde la tribuna. Y por eso, porque siempre están, los futbolistas tuvieron palabras de agredecimiento por el apoyo en momentos difíciles.

Los jugadores firmaron autógrafos, estuvieron dispuestos para las fotos y también hablaron. Regiardo, capitán del equipo, se refirió a lo imprescindible que es la unidad y a la trascendencia de que los jugadores tengan una mayor cercanía con el hincha.

"Nos fuimos alejando"

"Nos hace muy feliz estar acá y poder compartir con todos ustedes. Es algo que hace varios años se perdió, esta cercanía de los jugadores con los hinchas. Nos fuimos alejando y no es la manera para sacar al club de la situación en la que está", dijo el mediocampista, lo que provocó el aplauso de todos.

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"La manera es que la institución esté unida en todos sus ámbitos, dirigencialmente, los jugadores y la hinchada. Juntos, tirando todos para un mismo lado", añadió.

El mensaje de Regiardo tuvo el marco deseado, de unidad. Su deseo es que el vínculo entre todos se fortalezca. La comunión puesta de manifiesta por el festejo del campeonato de 1974 pudo ser un paso en firme en ese sentido.