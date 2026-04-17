Timbúes invita a disfrutar de una nueva feria en el parque urbano comunal La propuesta, es abierta a toda la comunidad y los vecinos de la región y se desarrollará entre las 14 y las 19, con una amplia variedad de actividades 17 de abril 2026 · 17:21hs

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la Comuna de Timbúes para promover la participación comunitaria y el desarrollo de emprendedores locales.

La comuna de Timbúes anunció la realización de una nueva jornada recreativa y cultural que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en el parque urbano comunal. La propuesta, es abierta a toda la comunidad y los vecinos de la región y se desarrollará entre las 14 y las 19, con una amplia variedad de actividades para todas las edades.

Durante la tarde, vecinos y visitantes podrán recorrer la feria de artesanos y microemprendedores, donde se exhibirán y ofrecerán diferentes productos. Además, el evento contará con espacios de entretenimiento y juegos para los más chicos, como peloteros, y propuestas participativas como talleres de ritmos y una clase abierta de body combat.

Feria, mate y reposera Desde la organización invitan a las familias a acercarse con mate y reposera para disfrutar de una jornada al aire libre en un entorno pensado para el encuentro y la recreación.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la Comuna de Timbúes para promover la participación comunitaria y el desarrollo de emprendedores locales.