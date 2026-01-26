Timbúes se pone al frente de las reparaciones en la ruta 11

La comuna asumió la reparación bajo supervisión de Vialidad, mientras en Firmat, Armstrong y Tortugas se ejecutan trabajos para sostener la transitabilidad

Trabajos de fresado y repavimentación en la ex RN 9, entre Armstrong y Tortugas, sostienen la transitabilidad sin aportar soluciones de fondo.

Operarios y equipos viales corrigen deformaciones en la RN 33 en Firmat, con fresado y nueva capa de asfalto.

Las máquinas avanzan en Timbúes con la repavimentación de la RN 11, bajo supervisión de Vialidad Nacional, en un tramo crítico.

El deterioro acumulado en las rutas nacionales en jurisdicción de Santa Fe dejó a la vista una realidad incómoda: los trabajos que hoy se ejecutan no alcanzan para revertir años de abandono, apenas sostienen la circulación en tramos críticos.En ese escenario, la comuna de Timbúes decidió encarar por su cuenta la repavimentación del tramo de la RN 11 que atraviesa su distrito, bajo la supervisión de Vialidad Nacional, en una tarea que por jurisdicción corresponde al Estado nacional.

La iniciativa local contrasta con la falta de respuestas estructurales y se suma a intervenciones paliativas que el organismo nacional concreta en Firmat, Armstrong y Tortugas.

En Timbúes, entre calle Mangoré y el puente sobre el Carcarañá, la comuna avanza con fresado, bacheo y una nueva carpeta de rodamiento, además del recalce de banquinas.

El tránsito se organiza con paso alternado entre las 7 y las 18, mientras los camiones que egresan de los puertos circulan hacia el sur por la RN 11. Una vez concluidas las tareas diarias, el tramo se libera.

La decisión de Timbúes expone así la ausencia de inversión nacional y marca un gesto de responsabilidad frente al estado de deterioro de un corredor vital, la columna vertebral del flujo de exportaciones agrarias de la Argentina.

RN 33 en Firmat

En la travesía urbana de Firmat, Vialidad Nacional ordenó a la empresa prestadora rehacer trabajos de bacheo que mostraron deformaciones prematuras. Las reparaciones se concentran en cruces semaforizados, con fresado de ahuellamientos y aplicación de una nueva capa de asfalto en caliente. El tránsito se regula con paso alternado y colaboración municipal. Son correcciones de garantía, que atienden el problema inmediato pero no modifican el cuadro general.

Operarios y equipos viales corrigen deformaciones en la RN 33 en Firmat, con fresado y nueva capa de asfalto.

Reparaciones en Armstrong y Tortugas

Sobre la 1V09, paralela a la autopista Rosario–Córdoba, se ejecutan mejoras en dos frentes: entre RN 178 y Armstrong, y entre Armstrong y Tortugas. Las tareas incluyen fresado de ambos carriles, disposición del material en banquinas y posterior repavimentación con concreto asfáltico en caliente.

El mantenimiento se completa con recalce, perfilado y corte de pasto. Son acciones de conservación que sostienen la transitabilidad, sin reemplazar la inversión estructural que el corredor demanda.

