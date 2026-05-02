Timbúes recibió a la ministra de Cultura Susana Rueda El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, junto a autoridades comunales recibieron a la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda 2 de mayo 2026 · 10:00hs

Timbúes. El presidente comunal, Antonio Fiorenza, y la ministra de Cultura, Susana Rueda, recorrieron el circuito histórico

El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, junto a autoridades comunales recibieron a la ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, en el marco de una jornada de trabajo orientada a fortalecer y visibilizar el patrimonio histórico, cultural y turístico local.

Susana Rueda recorrió el circuito histórico Durante su estadía, la ministra recorrió el circuito histórico del pueblo, donde pudo conocer en profundidad los espacios más representativos de la identidad timbuense, así como las iniciativas que se vienen desarrollando desde las diferentes áreas de gobierno, para su preservación y puesta en valor.

De la recorrida también participó la diputada provincial, Silvana Di Stefano, con quien se realizó un repaso de las propuestas culturales e históricas que se encuentran en marcha, además de intercambiar ideas para continuar impulsando políticas públicas que promuevan el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la memoria colectiva.

Cabe destacar que este tipo de visitas permiten consolidar vínculos y seguir gestionando acciones conjuntas que potencien el desarrollo de la comunidad.