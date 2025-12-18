La Capital | La Región | Tierra

Tierra de dinosaurios, una aventura jurásica en Puerto General San Martín

El “Puerto de las Infancias” suma un nuevo espacio de atracción para los más pequeños y refuerza su potencial de turismo de cercanía

18 de diciembre 2025 · 10:54hs
El Parque de las Infancias posiciona a Puerto General San Martín como un verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el país visiten este espacio de entretenimiento.

A dos años de ser inaugurado el parque “Puerto de las Infancias” en Puerto General San Martín, el intendente Carlos De Grandis junto a docentes y niños de los centros de desarrollo infantil municipales, cortaron cintas para estrenar “Tierra de Dinosaurios”. Se trata de un novedoso espacio temático con un carrusel de 11 metros de diámetro y 9 metros de altura, motivado en un entorno jurásico de millones de años atrás con muñecos de dinosaurios y también integrando réplicas de la megafauna, como mamuts, gliptodontes y tigres diente de sable, que habitaron estas tierras hasta hace poco más de 10 mil años.

En el parque los niños y niñas se podrán encontrar con dos gliptodontes, uno de ellos con adaptaciones para hacerlo inclusivo, velocirráptores, una taza giratoria, ocho dinosaurios fijos y otros 15 móviles y dos tigres diente de sable. El lugar cuenta con zonas de descanso y rampas de acceso para sillas de rueda. Además, está iluminado con 800 lámparas de LED.

El nuevo carrusel tiene muchos dinos para elegir y pesa 7.500 kilos, es de vuelta regulable, con variador de velocidad y tablero de mando a distancia.

Turismo de cercanía

“Con la inauguración de Tierra de Dinosaurios Puerto General San Martín ratifica su compromiso con las infancias y apuesta por una ciudad digna de ser visitada”, expresó De Grandis durante la inauguración.

Inaugurado en diciembre de 2023, Puerto de las Infancias, tiene como gran protagonista al imponente carrusel de tres pisos “Titan”, y las islas de juegos gratuitos con toboganes, rampas, hamacas, cama elástica, grúas y cohete espacial, entre otros. El parque ya recibió a miles de familias de todo el país, y se convirtió en un centro de encuentro para grandes y chicos.

Una tierra de aventuras

De esta manera, los dinosaurios vuelven a la vida en este espacio dedicado a revivir una era asombrosa, además del nuevo carrusel temático, nuevas criaturas gigantes se pueden encontrar en el recorrido del amplio predio, son figuras de fibra de vidrio.

Entre ellas hay un dinosaurio de casi cinco metros de altura, dos velocirráptores de 1,50 metros de alto, un gliptodonte de igual tamaño, un pterodáctilo de 1,60 metros, un enorme gorila de 4,80 metros de alto, un mamut de 4,5 metros, un parasaurolophus de 4,40 metros, un tigre diente de sable y un triceratops.

Los dinosaurios están en Puerto General San Martín

El parque está ubicado a pocos metros de la autopista Brigadier Estanislao López, sobre avenida Córdoba, ex ruta 18S e invita a un mundo de maravillas con el esplendoroso carrusel de tres pisos “Titán”, considerado como el más grande del mundo, con un patio de comida rápidas, y la construcción de un cine 4D cuya primera etapa está próxima a inaugurarse.

De esta forma, el Parque de las Infancias posiciona a Puerto General San Martín como un verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el país visiten este espacio de entretenimiento y, como plus, dimensionen el desarrollo y el crecimiento histórico de una de las ciudades que más desarrollo tuvo en los últimos años.

