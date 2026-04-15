La Capital | La Región | Santa Fe

Territorio 5.0: con IA y más cámaras, Santa Fe ya esclareció 300 delitos y expande el sistema

Provincia consolida el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, ya operativo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, y avanza con su implementación en la capital

15 de abril 2026 · 13:15hs
Santa Fe puso en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial

Santa Fe puso en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial
Territorio 5.0: con IA y más cámaras, Santa Fe ya esclareció 300 delitos y expande el sistema

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe consolida un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que permite analizar imágenes en tiempo real, detectar patrones y acelerar la investigación de delitos, en el marco de su política de modernización del Estado.

La iniciativa se apoya en el sistema Lince, una herramienta central que procesa grandes volúmenes de información provenientes de cámaras públicas y privadas. El sistema permite reconstruir recorridos, identificar personas y vehículos y aportar evidencia clave para las investigaciones judiciales.

“La modernización no consiste simplemente en llenar las calles de cámaras. La tecnología por sí sola no previene el delito; lo que previene es el proyecto estratégico en seguridad pública que hay detrás y que hoy muestra resultados. Incorporar cámaras sin un sistema de inteligencia artificial que permita analizar rápidamente esa cantidad de video implica un gasto innecesario en almacenamiento que nadie puede procesar”, sostuvo Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Dónde está operativo el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial

El sistema ya se encuentra operativo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, donde durante marzo se completó la instalación de cámaras inteligentes integradas a la red de análisis. Según datos oficiales, la herramienta permitió esclarecer 300 hechos en menos de seis meses de funcionamiento.

“Los resultados que estamos viendo con el sistema Lince en Rosario son una prueba de que el enfoque es la eficiencia: pasar de la observación pasiva al análisis inteligente. No estamos comprando solo hardware, sino integrando una arquitectura de inteligencia criminal que permite que el dato se convierta en acción en tiempo real. Ese es el estándar de ‘Territorio 5.0’ que ahora estamos escalando a toda la provincia”, agregó Tabares.

camaras

Además, la incorporación de inteligencia artificial optimiza de manera significativa el trabajo de análisis de imágenes. Mientras que antes la revisión de 30 horas de video requería el mismo tiempo de dedicación por parte de un operador -o incluso jornadas completas de varios equipos-, ahora el sistema permite acelerar los procesos y focalizar la búsqueda en eventos relevantes.

La tecnología posibilita identificar personas, vehículos y matrículas, cruzar información en tiempo real y orientar las investigaciones con mayor precisión, lo que mejora la capacidad de respuesta frente al delito.

Expansión en la ciudad de Santa Fe

En paralelo, el Gobierno Provincial avanza con la expansión del sistema hacia la capital. En la última semana se adjudicó la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia con inteligencia artificial para la ciudad de Santa Fe.

La obra fue adjudicada a la firma NEC Argentina S.A. por un monto superior a los 32 millones de dólares e incluye la incorporación de nuevas cámaras de seguridad, el tendido de fibra óptica, servicios de mantenimiento y la readecuación del Centro de Datos Principal.

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma interoperable, con integración de datos y herramientas de análisis inteligente, en línea con la estrategia provincial de consolidar un sistema de seguridad basado en tecnología, inteligencia criminal y capacidad de respuesta.

De este modo, la Provincia avanza en la construcción de un sistema de videovigilancia a escala, que combina infraestructura, innovación y operación para fortalecer la prevención y el esclarecimiento del delito.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro, en una nueva etapa con Nación y ante un conflicto inesperado en la coalición de gobiermo. 

Los frentes de Pullaro: una puerta con Milei y una interna incómoda

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

La economía planchada prende luz amarilla en Santa Fe: la plata que no llega y ni asoma

Actividad económica. La molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo 4,3%.

La actividad económica en Santa Fe se estanca y profundiza la caída interanual

Virginia Coudannes la nueva vocera del gobierno de Pullaro.

¿Quién es la nueva vocera de Pullaro?

Ver comentarios

Las más leídas

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Lo último

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

Distinguieron a tres jóvenes deportistas de Granadero Baigorria por su desempeño en el ámbito nacional e internacional

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Pasados 17 días desde el asesinato de un alumno de 13 años, los estudiantes volvieron a la institución en grupos

San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque
Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas
La Ciudad

Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34
LA REGION

Presentarán un amparo judicial por el estado de la ruta nacional 34

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina
La Región

Pincharon el cervezoducto en Santa Fe: investigan un intento de conexión clandestina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Ovación
En Newells, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

En Newells, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

En Newell's, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza, dijo el DT de Central

"El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza", dijo el DT de Central

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Policiales
Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
Policiales

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

La Ciudad
Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas
La Ciudad

Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

El consumo de los rosarinos en comercios de cercanía y supermercados sigue en caída libre

El consumo de los rosarinos en comercios de cercanía y supermercados sigue en caída libre

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
Economía

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
Información General

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
El Mundo

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
Política

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial
Economía

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios
Economía

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
La Región

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
Política

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
Economía

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
Economía

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela
Policiales

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
Información general

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
La Ciudad

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
La Región

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo