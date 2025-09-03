La Capital | La Región | Tecnolagos

TecnoLagos expande sus vínculos internacionales con Alemania en el campo científico y educativo

El polo tecnocientífico y educativo de General Lagos recibió a la investigadora Eva-Maria Neher, fundadora del XLab de la ciudad de Göttingen, Alemania

3 de septiembre 2025 · 16:00hs
En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario

En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario, el cual funciona en las instalaciones del Laboratorio Max Planck de dicha ciudad, atrayendo a unos 2.000 estudiantes por año. 

En un encuentro que se realizó en las instalaciones de TecnoLagos en General Lagos, la fundadora de XLab de Göttingen, Alemania, Eva-Maria Neher, participó de una mesa de trabajo junto a representantes de la Escuela Técnica Preuniversitaria “Sara Bartfeld Rietti” y de Tecnolagos, donde se identificaron posibilidades de capacitaciones e intercambios educativos para docentes y alumnos.

Neher recorrió las instalaciones de TecnoLagos y de la Escuela Sara Rietti. En la oportunidad declaró: “Estoy muy impresionada con todo lo que pude ver y realizar en TecnoLagos. Están haciendo un trabajo excelente educando a los jóvenes y espero de verdad que impulsen a los estudiantes a seguir una carrera científica. O, si no la siguen, a que tengan conocimientos básicos de ciencias, lo cual no sólo es importante para diferentes puestos laborales, es importante para toda la sociedad”.

El campo científico y las estrategias de promoción

Además de la mesa de trabajo, se discutió acerca de distintas estrategias de promoción de las vocaciones científicas de las y los jóvenes de la región. Participaron directivos y docentes de la Escuela Sara Bartfeld Rietti y docentes del Polo Educativo de Puerto General San Martín, ambas instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Al respecto, el presidente de la Comuna de General Lagos, Esteban Ferri, expresó: “Estamos convencidos de que una alianza entre el XLab de la ciudad de Göttingen y TecnoLagos será beneficiosa para ambas instituciones. Para nosotros, representa otra puerta que se abre hacia la cooperación internacional".

Ferri indicó que "el año pasado dimos los primeros pasos para vincularnos tanto con Exequiel Porta, en el Reino Unido, como con la ciudad de Montalto delle Marche, en Italia. Estas vinculaciones son estratégicas tanto para la generación de talento humano en el sur santafecino como para la proyección de TecnoLagos y de General Lagos en el mundo”.

>> Leer más: General Lagos y Montalto delle Marche se hermanaron en un acuerdo cultural, turístico y productivo

La actividad se realizó en articulación con el Laboratorio Max Planck Rosario, dirigido por Claudio Fernández y con el XLab Rosario, bajo la dirección de Laura Scirocco. “Lo que están generando en General Lagos es super importante. La diferencia entre un científico alemán y un científico argentino no es genética, es ambiental. Ese ambiente es la política científica, el acceso a la tecnología, el tener una buena infraestructura edilicia y el tener buenos salarios. Que estemos hablando de esto en General Lagos nos está diciendo que acá ya hay dado un primer paso muy grande, que se creó un ambiente propicio para generar una comunidad. Ahí hay un terreno ganado”, indicó el Claudio Fernández.

Tras la firma de un acta compromiso entre Neher y Ferri, este indicó: “Es un honor recibir la visita de una científica de trascendencia internacional. Celebramos la posibilidad de construir juntos un futuro donde la ciencia y la educación sean los motores de nuevas oportunidades para todos nuestros jóvenes”.

La experiencia del XLab en Alemania y Argentina

El XLab de la ciudad de Göttingen, Alemania, se trata de uno de los laboratorios estudiantiles más grandes del país para las disciplinas STEM (física, química, biología e informática, por siglas en inglés), y ha recibido diversos premios por su propuesta educativa. Definido por Neher, fundadora de la iniciativa, como “un puente entre la educación secundaria y la Universidad”, recibe a unos 12.000 estudiantes al año, de los cuales casi la cuarta parte provienen del extranjero.

Su objetivo es despertar la curiosidad científica en las nuevas generaciones y mostrarles que experimentar es emocionante y divertido. Así, los estudiantes realizan ensayos y obtienen hallazgos mediante secuencias planificadas, utilizando equipamiento de última generación.

En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario, el cual funciona en las instalaciones del Laboratorio Max Planck de dicha ciudad, atrayendo a unos 2.000 estudiantes por año.

>> Leer más: TecnoLagos lidera el desarrollo emprendedor en el sur provincial

Noticias relacionadas
Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes.

Jornada de puertas abiertas en el Liceo Aeronáutico Militar

Desde el aire, el avance del río sobre la ruta 9 durante la tarde ayer revela la magnitud de la emergencia en jurisdicciones de Correa y Carcarañá.

Desbordó el Carcarañá, inundó viviendas y cortó la antigua ruta 9

la localidad de maria teresa enfrenta las secuelas de 300 milimetros de lluvia

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia

María Teresa fue una de las localidades más golpeadas por la lluvia.

Más problemas tras el temporal en María Teresa: un camión bloqueó el acceso al pueblo

Ver comentarios

Las más leídas

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Lo último

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

El barrabrava de 39 años, ligado al "Pollo" Vinardi, fue imputado como miembro de la asociación ilícita liderada por "Pupito" Avalle y vinculada con la banda de Los Monos

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells
El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario
Policiales

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ovación
El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea
OVACIÓN

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

El debut tendrá que esperar: Facundo Buonanotte no fue convocado para el próximo partido del Chelsea

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Policiales
El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario
Policiales

El capo narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión en Rosario

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newells

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La Ciudad
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
La Ciudad

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Bar rosarino estafado: ocho jóvenes merendaron y pagaron con una transferencia trucha

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez y revolucionó un teatro porteño

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región
LA REGION

Alerta vial: escasa visibilidad por neblina y lloviznas en rutas de la región

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la Seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro