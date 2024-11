General Lagos y Montalto delle Marche se hermanaron en un acuerdo cultural, turístico y productivo

hermanamiento2.jpg

En su discurso, Ferri expresó: “El nombre de esta querida región, Le Marche, me viene acompañando desde hace muchos años, no solo a mí, sino también a cada uno de los vecinos de mi tierra, de mi querido pueblo. Es la misma sangre que retorna, retorna en otros cuerpos, pero con el mismo objetivo, y con la plena certeza y con la total seguridad de que la hermandad que hoy firmamos, no quedará solamente en un papel, sino que vendrá a traernos, a base de mucho trabajo, el fruto del gran desarrollo, del crecimiento y el futuro para ambos pueblos".