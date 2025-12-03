Supervisan el avance de las obras en la futura Circunvalación de Venado Tuerto

Las tareas que actualmente realiza el gobierno provincial para construir una vía asfáltica que circunde la ciudad del sur provincial, fueron recorridas por la senadora Di Gregorio

El tramo conocido como 4-S ya está completamente asfaltado, mientras que el avance general de la obra alcanza el 20%.

Un recorrido por las obras que la Dirección de Vialidad Provincial realiza en lo que será la nueva avenida de Circunvalación de la ciudad de Venado Tuerto , llevó a la senadora provincial Leticia Di Gregorio a destacar la importancia del proyecto que una vez concluido “reordenará el tránsito y proyectará el crecimiento de Venado y la región” .

Durante la visita, la legisladora evaluó los avances de una intervención que, según expresó, “marca un antes y un después en la movilidad de toda la región”.

En cuanto a la obra en sí, la legisladora indicó que se harán 10 kilómetros de asfalto y ya se ejecutaron alcantarillas, desagües y pasos estructurales, y además se construirán cuatro rotondas distribuidas en puntos clave.

“La traza se integrará a la nueva ruta provincial 96, lo que conformará un corredor mucho más ágil y seguro para el tránsito diario”, expresó.

Venado Tuerto - circunvalación 3

Avances de las obras

Di Gregorio señaló que esta inversión “es una obra importantísima para Venado Tuerto y para todo el sur provincial, porque ordenará el tránsito, mejorará la circulación y acompañará el desarrollo productivo”.

También destacó que el ritmo de obra “demuestra un compromiso sostenido con la infraestructura que necesitamos para crecer”.

Venado Tuerto - circunvalación 2

Transformación de Venado Tuerto

La legisladora afirmó que “cada paso en esta Circunvalación confirma que seguimos transformando Venado Tuerto con obras que miran al futuro”, para agregar luego que “estas inversiones no solo mejoran la movilidad: permiten planificar una ciudad más ordenada, potenciar nuevos corredores productivos y acompañar el crecimiento que Venado viene teniendo. Y eso requiere de decisión política, trabajo sostenido y una mirada regional que hoy está claramente presente en esta obra”, valoró finalmente la senadora provincial por el departamento General López.

