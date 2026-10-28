Arboles frutales: más de 200 familias fueron beneficiadas con un programa de forestación Se concretó la primera etapa de la campaña "San Martín más verde" que impulsa la plantación de frutales en todas las localidades del departamento San Martín 28 de octubre 2026 · 09:30hs

La propuesta contempla la participación activa de los vecinos, no solo en la plantación, sino también en el cuidado y crecimiento de cada árbol.

El programa "San Martín más verde", impulsado por el senador provincial Esteban Motta en el marco del Plan Ambiente San Martín, concretó la primera etapa de una campaña de plantación de árboles frutales. La iniciativa alcanzó a las 17 localidades del departamento San Martín, con la entrega de 207 ejemplares a familias de la región.

La iniciativa busca promover la forestación urbana y periurbana, fortalecer la biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio climático y fomentar la soberanía alimentaria. La distribución se realizó con el acompañamiento de municipios y comunas, y las familias beneficiarias fueron seleccionadas mediante sorteos luego de un período de inscripción virtual.

Forestación y cuidado La propuesta contempla la participación activa de los vecinos, no solo en la plantación, sino también en el cuidado y crecimiento de cada árbol. Además, se brindaron herramientas para acompañar el proceso mediante una charla virtual a cargo de Libertario González, especialista del Inta, institución con la que se trabaja articuladamente en distintas acciones ambientales.

“El ambiente es un tema prioritario de nuestra gestión y para todo el departamento. Por suerte, la recepción en las 17 localidades fue óptima y abundan los vecinos dispuestos a sumarse a estas movidas”, destacó el senador Esteban Motta.

El aporte de las familias Con esta primera etapa, "San Martín más verde" apuesta a construir un departamento más sustentable, donde cada árbol represente una oportunidad para cuidar el ambiente, sumar biodiversidad y generar beneficios para las generaciones presentes y futuras. >>Leer más: Se presentaron más de 70 propuestas en el concurso que elegirá la bandera del departamento San Martín