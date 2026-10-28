Leticia Di Gregorio volvió a reclamar por el abandono de las rutas nacionales del departamento General López

Indicó que la altura de los pastizales comprometen la visibilidad en varios sectores, siginificando "un problema de seguridad para todos"

La legisladora recordó que las rutas nacionales 33, 8 y 7 son fundamentales para la conexión entre las localidades del departamento General López, el traslado de la producción y la circulación cotidiana de miles de personas.

La senadora provincia, Leticia Di Gregorio, volvió a poner en foco el estado de abandono de los corredores nacionales, en especial de los que atraviesan el departamento General López en el sur provincial . La legisladora advirtió que el crecimiento de pastos, yuyos y cardos "dificulta la visibilidad de los conductores que circulan por uno de los principales cruces viales de Venado Tuerto y la región". En ese sentido, cuestionó la desidia y la falta de mantenimiento por parte del gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, y de las empresas concesionarias recientemente adjudicadas para administrar y mantener estos corredores. Asimismo, recordó que continúa el proceso judicial impulsado por ella para exigir la repavimentación integral de las rutas nacionales 33, 8 y 7.

Advirtió sobre una problemática que se agrava en la rotonda que conecta las rutas nacionales 8 y 33 , en Venado Tuerto. "El crecimiento de pastos, yuyos y cardos en el sector está dificultando seriamente la visibilidad de los conductores, al punto de impedir que quienes circulan puedan advertir con claridad la presencia de otros vehículos en los carriles internos y externos de la rotonda", explicó.

La situación, según las palabras de la senadora "representa un riesgo concreto para la seguridad vial en una intersección de circulación permanente , utilizada tanto por vecinos de la ciudad como por transportistas y conductores que transitan por estos corredores nacionales. La vegetación, que continúa creciendo sin que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias, "amenaza además con superar nuevamente la altura de los carteles de señalización, agravando las condiciones de visibilidad en el lugar", indicó.

“Estamos viendo otra vez cómo la falta de mantenimiento de las rutas nacionales termina convirtiéndose en un problema de seguridad para todos. En esta rotonda, los pastos están creciendo de tal manera que prácticamente no se puede ver quién viene por los carriles internos o externos. No estamos hablando de una cuestión estética, sino de un peligro concreto para quienes circulan todos los días ”, advirtió Di Gregorio.

La legisladora cuestionó la falta de respuestas del gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, y señaló que el estado de la vegetación en este punto estratégico vuelve a dejar en evidencia la ausencia de tareas básicas de conservación de la infraestructura vial. En ese sentido, remarcó que el corte de pastos y la limpieza de las banquinas son trabajos indispensables para garantizar condiciones seguras de circulación y no pueden quedar relegados.

“Es increíble que tengamos que seguir reclamando por cuestiones tan elementales como cortar el pasto y mantener despejada la visibilidad en una rotonda de estas características. Mientras discutimos obras de fondo, hay cuestiones mínimas que deben resolverse de inmediato. El Estado nacional no puede desentenderse de sus responsabilidades ni esperar a que ocurra un accidente para actuar”, sostuvo la senadora.

Las rutas nacionales, un problema sin solución

El panorama actual vuelve a poner en evidencia una problemática que Di Gregorio viene denunciando desde hace tiempo: el deterioro y la falta de mantenimiento de los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino.

A lo largo de los últimos años, la representante del departamento General López impulsó distintos reclamos administrativos, institucionales y judiciales para exigir respuestas ante el estado de las rutas nacionales 33, 8 y 7. Las presentaciones apuntaron tanto a las reparaciones urgentes de los sectores más deteriorados como a la necesidad de avanzar con obras estructurales que permitan recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad.

En enero de 2026, la senadora también había reclamado por el crecimiento de los pastizales en las rutas nacionales 8 y 33, donde la vegetación llegaba a tapar carteles y guardarraíles. Ahora, la situación vuelve a generar preocupación en la rotonda que vincula ambas trazas, un punto en el que la falta de mantenimiento no solo afecta el entorno de la ruta, sino que compromete directamente la visibilidad necesaria para realizar maniobras de circulación e incorporación.

“Esto demuestra que el problema no se resuelve con anuncios ni con intervenciones aisladas. Si no hay un mantenimiento sostenido, volvemos siempre al mismo lugar: pastos que tapan carteles, banquinas abandonadas y sectores donde la visibilidad queda comprometida. No podemos naturalizar que circular por nuestras rutas implique convivir permanentemente con estos riesgos”, expresó Di Gregorio.

La senadora insistió en que la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de las rutas nacionales corresponde al gobierno nacional y a los organismos competentes. En ese marco, reclamó que se intervenga de manera urgente en la rotonda para despejar la vegetación y recuperar las condiciones de visibilidad, antes de que el crecimiento de los pastizales profundice todavía más el problema.

El reclamo por la repavimentación sigue en la Justicia

La advertencia por el estado de la rotonda se suma al reclamo de fondo que Di Gregorio viene sosteniendo ante la Justicia Federal por la situación de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López.

La senadora impulsó un recurso de amparo contra Vialidad Nacional para exigir la reparación integral de las rutas nacionales 33, 8 y 7 en los tramos correspondientes al departamento. La causa tuvo distintas instancias y una medida cautelar destinada a obtener intervenciones urgentes, ante el deterioro de las calzadas y la falta de respuestas suficientes por parte del Estado nacional.

En agosto de 2026, el proceso judicial alcanzó una instancia decisiva con una sentencia del Juzgado Federal de Venado Tuerto que ordenó avanzar con la repavimentación integral de las tres trazas. Sin embargo, la resolución fue apelada y actualmente la causa se encuentra a fallo en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a la espera de que los jueces se pronuncien sobre el caso. De esta manera, el reclamo impulsado por Di Gregorio continúa su recorrido judicial en busca de una solución de fondo para las rutas nacionales 33, 8 y 7.

Sin embargo, para Di Gregorio, la necesidad de una respuesta integral no exime al gobierno nacional de cumplir con las tareas cotidianas de mantenimiento que requieren las rutas. La repavimentación constituye una solución indispensable frente al deterioro de las calzadas, pero mientras se avanza en ese proceso también deben garantizarse condiciones mínimas de seguridad en cada tramo y en los cruces viales.

“Tenemos una causa judicial que busca una solución definitiva para las rutas 33, 8 y 7 y logramos una sentencia que ordena avanzar con la repavimentación integral. Pero eso no significa que mientras tanto puedan dejar todo librado al abandono. Hay que mantener las rutas, cortar los pastos, despejar la señalización y garantizar la visibilidad. Son obligaciones básicas que no pueden seguir esperando”, remarcó la legisladora.

La senadora sostuvo que el deterioro de la infraestructura vial debe abordarse de manera integral, combinando las obras de repavimentación con las tareas de conservación necesarias para evitar que los riesgos se multipliquen. En ese sentido, señaló que la situación de la rotonda de las rutas 8 y 33 es un ejemplo concreto de cómo la falta de mantenimiento puede comprometer la seguridad incluso en sectores donde la circulación exige especial atención de los conductores.

Di Gregorio volvió a cuestionar la desatención del gobierno nacional sobre la infraestructura vial de la región y planteó que el mantenimiento de las rutas no puede depender exclusivamente de reclamos reiterados de vecinos, instituciones y representantes políticos.

La legisladora recordó que las rutas nacionales 33, 8 y 7 son fundamentales para la conexión entre las localidades del departamento General López, el traslado de la producción y la circulación cotidiana de miles de personas. Por eso, insistió en que el Estado nacional debe garantizar tanto las obras estructurales que permitan recuperar las calzadas como las tareas mínimas que hacen a la seguridad de quienes las utilizan.

“Venimos reclamando hace mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo. No puede ser que tengamos que insistir una y otra vez para que se cumplan tareas básicas, mientras el deterioro avanza y los riesgos quedan a la vista de todos. Las rutas nacionales no pueden quedar a la deriva: hay responsabilidades que deben asumirse y respuestas que tienen que llegar”, concluyó Di Gregorio.

El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una problemática que excede el estado de la calzada: la falta de mantenimiento de la infraestructura vial en su conjunto. En la rotonda de las rutas nacionales 8 y 33, el crecimiento de la vegetación ya dificulta la visibilidad y exige una intervención urgente. La demanda es concreta: que Vialidad Nacional actúe, despeje el sector y garantice condiciones seguras de circulación, sin esperar a que la situación derive en un nuevo siniestro vial.

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