Buscan regular los servicios de seguridad privada en Santa Fe: "Tenemos una norma obsoleta"

La profesional detalló: "Santa Fe es una de las cuatro provincias que no cuenta todavía con una ley que regule estos servicios de seguridad privada , con lo cual el control sobre esta actividad por parte del Estado es bastante limitado. Tenemos una normativa, pero quedó totalmente obsoleta, es de 1991. Y además no le otorga al Estado facultades para ejercer un control efectivo sobre esta actividad".

El problema es que la legislación vigente impide al Estado sancionar o lo hace de forma bastante limitada. "Por lo cual, si tenemos gente que no está habilitada y el vecino no sabe quién es el que está vigilando; no sabe si cuenta con antecedentes penales, pasó por el control del Estado; no se tiene registro si esta persona cuenta con formación para la actividad. Y si el Estado constata esta infracción tampoco tiene capacidad para sancionar y para encauzar a que las empresas presten el servicio en condiciones de legalidad", dijo la abogada en diálogo con la emisora capitalina UNO 106.3.