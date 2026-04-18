La Capital | La Región | villa

Se agrandan las prestaciones en la villa deportiva de Puerto San Martín con nuevas canchas de pádel

Actualmente se están realizando los trabajos de movimiento de suelo en el espacio donde se instalarán canchas de pádel que se sumarán a las demás disciplinas gratuitas

18 de abril 2026 · 18:00hs
La villa funciona como un epicentro que desarrolla además

La villa funciona como un epicentro que desarrolla además, eventos nacionales e internacionales y está diseñada para incentivar el deporte como un hábito positivo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos descubran su pasión.
Se agrandan las prestaciones en la villa deportiva de Puerto San Martín con nuevas canchas de pádel

Ubicada en el corazón de la ciudad de Puerto San Martín, la villa deportiva se consolidó como un centro de formación que ofrece disciplinas completamente gratuitas, gimnasia deportiva, patín recreativo, patín competitivo, vóley, básquet, natación, acuagym, fútbol, canotaje y tenis.

Este espacio no sólo promueve el deporte, sino también un estilo de vida saludable y la integración social.

PGSM-canchapaddle

Futuras canchas de pádel

Con mano de obra municipal se realizó el movimiento de suelo y posterior ejecución de platea de 600 mts2, con hormigón H25 para preservar la durabilidad de la estructura, el municipio por concurso de precios contrató la provisión de materiales y el montaje de las mismas, totalizando una inversión aproximada de 120 millones de pesos.

Las canchas serán full panoramic con visión 360°, con estructura premium, césped sintético de uso profesional tipo monofilamento texturado, con un sistema de iluminación con cuatro barras de 600 watts por cancha, apta para televisación y paredes de vidrio templado de 12milímetros.

Nueva disciplina

De esta manera se suma una nueva disciplina, actualmente, más de 2.200 alumnos participan activamente en las distintas propuestas y con esta nueva apuesta, la escuelita de pádel será gratuita para 60 niños y adolescentes.

La villa funciona como un epicentro que desarrolla además, eventos nacionales e internacionales y está diseñada para incentivar el deporte como un hábito positivo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos descubran su pasión.

>>Leer más: La escuela en casa: Puerto San Martín consolida un modelo educativo propio, con anclaje regional

Noticias relacionadas
Se trata de un terreno de 750 metros cuadrados que está ubicado en San Diego y Alvear, donde la institución instalará contenedores para llevar a cabo sus actividades  educativas.

El municipio de Villa Gobernador Gálvez otorgó en comodato un terreno para el centro San Damián

Necesidad y urgencia. Que podamos volver a bañarnos en el Saladillo y en el Ludueña

Funes: "Queremos recuperar las imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

tras el decreto de nacion, santa fe pide cautela antes de asumir la gestion de la a012

Tras el decreto de Nación, Santa Fe pide cautela antes de asumir la gestión de la A012

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la Comuna de Timbúes para promover la participación comunitaria y el desarrollo de emprendedores locales.

Timbúes invita a disfrutar de una nueva feria en el parque urbano comunal

Ver comentarios

Las más leídas

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Frank Kudelka: En Newells empecé a ver otra prestación mental de los jugadores

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

Lo último

Postales: cinco destinos ideales para una salida otoñal

Postales: cinco destinos ideales para una salida otoñal

Un paisaje que cambia con las mareas en la Patagonia Azul

Un paisaje que cambia con las mareas en la Patagonia Azul

Se agrandan las prestaciones en la villa deportiva de Puerto San Martín con nuevas canchas de pádel

Se agrandan las prestaciones en la villa deportiva de Puerto San Martín con nuevas canchas de pádel

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave y cubre faltantes con fondos propios

Cayeron envíos de anticonceptivos, medicamentos y preservativos. El gobierno provincial salió a comprar insumos y crecen rechazos en tratamientos oncológicos
Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos clave y cubre faltantes con fondos propios
Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Se viene el Mercado del Norte, un nuevo espacio gastronómico frente al río Paraná

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad
Política

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril
Economía

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Transmitió en vivo por TikTok desde un centro de monitoreo municipal y el clip se viralizó
La Región

Transmitió en vivo por TikTok desde un centro de monitoreo municipal y el clip se viralizó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Frank Kudelka: En Newells empecé a ver otra prestación mental de los jugadores

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Ovación
La polémica que todo Newells reclamó: por qué el VAR no revisó la jugada del penal a Herrera
Ovación

La polémica que todo Newell's reclamó: por qué el VAR no revisó la jugada del penal a Herrera

La polémica que todo Newells reclamó: por qué el VAR no revisó la jugada del penal a Herrera

La polémica que todo Newell's reclamó: por qué el VAR no revisó la jugada del penal a Herrera

Atlético del Rosario estuvo a la altura pero terminó perdiendo ante CASI

Atlético del Rosario estuvo a la altura pero terminó perdiendo ante CASI

Central Córdoba no reaccionó pese al cambio de mando y perdió con Centro Español en el Gabino Sosa

Central Córdoba no reaccionó pese al cambio de mando y perdió con Centro Español en el Gabino Sosa

Policiales
Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La Ciudad
Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno
La Ciudad

Reabre el refugio Sol de Noche y busca sumar voluntarios para funcionar a pleno

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100% menos insumos y cubre faltantes con fondos propios

Documentales, ballenas y padre de familia: el biólogo rosarino que estudia el mar Argentino

Documentales, ballenas y padre de familia: el biólogo rosarino que estudia el mar Argentino

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo masivo

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente
Zoom

Graffiti vuelve a Rosario con un show que celebra su historia y presente

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias
la ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Novedades en Central con Ángel Di María: ¿concentra para jugar contra Sarmiento?

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis
Policiales

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina de Fútbol: un sábado a puro fútbol en el nuevo horario de la primera local

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba y Argentino están obligados a sumar de a tres ante Centro Español y Atlas

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Por Gonzalo Santamaría
Información General

De la carne de vaca a la de burro: cuáles son los cortes y las alternativas para la parrilla

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Por Pablo Mihal
Ovción

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti acaparó abrazos por su enorme tarea

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente
Policiales

Efecto contagio del ataque en la escuela de San Cristóbal: detuvieron a un adolescente

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial
Política

La ley de financiamiento universitario seguirá en pausa por una nueva acción judicial

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: una carta, los celulares y el audio del 911

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes
La Ciudad

Anunciaron la reconstrucción del espigón Maciel con apoyo de los clubes

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro
Ovación

El alocado festejo de hinchas de Central con un policía paraguayo que reparó un micro

Tensión por fondos del transporte: La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe
La Ciudad

Tensión por fondos del transporte: "La Nación se olvidó del surtidor de nafta para Santa Fe"

La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos
Política

La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos