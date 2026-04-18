Se agrandan las prestaciones en la villa deportiva de Puerto San Martín con nuevas canchas de pádel

Actualmente se están realizando los trabajos de movimiento de suelo en el espacio donde se instalarán canchas de pádel que se sumarán a las demás disciplinas gratuitas

La villa funciona como un epicentro que desarrolla además, eventos nacionales e internacionales y está diseñada para incentivar el deporte como un hábito positivo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos descubran su pasión.

Ubicada en el corazón de la ciudad de Puerto San Martín, la villa deportiva se consolidó como un centro de formación que ofrece disciplinas completamente gratuitas , gimnasia deportiva, patín recreativo, patín competitivo, vóley, básquet, natación, acuagym, fútbol, canotaje y tenis.

Este espacio no sólo promueve el deporte, sino también un estilo de vida saludable y la integración social .

Con mano de obra municipal se realizó el movimiento de suelo y posterior ejecución de platea de 600 mts2, con hormigón H25 para preservar la durabilidad de la estructura, el municipio por concurso de precios contrató la provisión de materiales y el montaje de las mismas, totalizando una inversión aproximada de 120 millones de pesos.

Las canchas serán full panoramic con visión 360°, con estructura premium, césped sintético de uso profesional tipo monofilamento texturado, con un sistema de iluminación con cuatro barras de 600 watts por cancha, apta para televisación y paredes de vidrio templado de 12milímetros.

Nueva disciplina

De esta manera se suma una nueva disciplina, actualmente, más de 2.200 alumnos participan activamente en las distintas propuestas y con esta nueva apuesta, la escuelita de pádel será gratuita para 60 niños y adolescentes.

La villa funciona como un epicentro que desarrolla además, eventos nacionales e internacionales y está diseñada para incentivar el deporte como un hábito positivo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos descubran su pasión.

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