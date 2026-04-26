Santacroce: "La gente ya no quiere relatos, quiere que le solucionen los problemas"

El intendente de Funes, Roly Santacroce , lanza un ciclo de charlas que comenzará este martes junto al economista Damián Di Pace . Desde 2019, su gestión buscó romper con la lógica de ciudad dormitorio y construir un perfil productivo, con inversión, infraestructura y planificación. Ahora, el ciclo tiene la intención de proyectarlo hacia Rosario y la región.

En tal sentido, detalló que Di Pace "aporta realidad, y hoy la realidad incomoda. Damián habla de lo que le pasa a la gente cuando va al supermercado, al comerciante que no vende, al que no sabe si puede seguir. No es un economista de escritorio, aporta herramientas para tomar decisiones”.

A la hora de analizar la situación económica que atraviesa el país, destacó que “es un escenario donde cada vez cuesta más producir, invertir y proyectar. Hay desorden, falta de reglas claras y decisiones que muchas veces terminan perjudicando al que trabaja . Cuando abrís la importación sin cuidar lo propio o no das previsibilidad, el que cae primero es el que produce acá. Y eso después explota en las ciudades. Más demanda social, menos actividad, más incertidumbre. Por eso el Estado local no puede mirar para otro lado”.

Santacroce: "Hay otra forma de hacer las cosas"

El intendente funense dijo que el objetivo del ciclo de charlas es "mostrar que hay otra forma de hacer las cosas. Porque si no, parece que todo es excusa. Y no es así. En Funes pasaron cosas concretas. Más de 1.300 cuadras pavimentadas, 24 plazas nuevas, escuelas y centros de salud renovados, iluminación LED en toda la ciudad. Montamos un sistema de monitoreo que cambió la forma de pensar la seguridad. Y tomamos decisiones que otros no toman. Gestionamos la llegada de Gendarmería cuando muchos miraban para otro lado. Hoy hay patrullaje, coordinación con la provincia y una red de cámaras que nos permite tener control. La seguridad no se declama, se gestiona. Y lo mismo pasa con el desarrollo. Sin infraestructura no hay nada. Sin orden no hay inversión. Y sin inversión no hay laburo”.

Santacroce está convencido de que cuando se administra “hay que ordenar, invertir, planificar. Y tener coraje para tomar decisiones. Porque si querés quedar bien con todos, no transformás nada”.

También destacó el vínculo con el sector privado. “Sin el privado no hay desarrollo, es así de simple. El Estado que pone trabas es un problema, no una solución. Nosotros acompañamos, facilitamos, generamos confianza. Y cuando hay confianza, el que invierte se queda”, enfatizó.

A su entender, "cuando se hace se molesta” y eso genera críticas. “El que no hace nada no molesta a nadie”, sostuvo.

A la hora de analizar si hay “fuego amigo”, consideró que “el peronismo necesita una renovación profunda. No alcanza con cambiar nombres, hay que cambiar prácticas. Hay dirigentes que hace años viven de la política y perdieron contacto con la gente. No pisan un barrio si no hay cámaras. Y la sociedad ya no compra eso. El vecino quiere soluciones, no discursos. Quiere que le tapen el pozo, que le den seguridad, que haya trabajo. Lo demás es ruido. Yo quiero ser parte de una etapa distinta. Donde se hable menos y se haga más. Donde la política vuelva a ser una herramienta para resolver problemas, no para sostener privilegios”.

“Sé que vienen momentos donde van a intentar desgastar, instalar cosas, generar ruido. Pero también sé por qué pasa: porque Funes dejó de ser invisible y empezó a ser un actor. A mí eso no me cambia nada. Yo sigo en lo mismo: gestionar, estar cerca y resolver. Porque al final del día, la única discusión que vale es esa".