San Lorenzo: volvieron a vandalizar el mural en homenaje a Sofía Delgado

Amigas y allegados a Sofía repudiaron el hecho y pidieron mayor seguridad a las autoridades para la zona. “Las pibas estamos cansadas. Es una falta de respeto a Sofía y a las pibas que pasaron días y horas pintando el mural. Exigimos una cámara en la esquina”, comentó @ari.zg, una de las amigas de Sofía, en Instagram.

El caso de Sofía Delgado conmocionó a San Lorenzo, la región y llegó hasta esferas nacionales. La joven estuvo desaparecida más de 15 días y fue hallada sin vida en un camino rural de Ricardone, el 15 de noviembre.

En este marco, la Policía de Santa Fe detuvo a cinco personas, que fueron imputadas, pero dos de ellas recuperaron la libertada. Así Brian Baumann, Alejandro Baumann y Eduardo Mordini, cumplen prisión preventiva como presuntos responsables directos del crimen. Por su parte, Miranda L. y Natalia P. permanecen en libertad bajo investigación por encubrimiento agravado.

En qué está el caso de Sofía Delgado

El caso del femicidio de Sofía Delgado estremeció a toda la comunidad. Según Fiscalía, el responsable es Alejandro Bevilacqua, quien supo mantener con ella un vínculo amoroso. El hombre la pasó a buscar en su Peugeot 308 y la llevó hasta un taller de Puerto San Martín ubicado en Corrientes al 100 y del que es dueño Eduardo Mordini, otro de los imputados. La mataron en el transcurso de la madrugada del 30 de octubre.

Los homicidios suelen ser por rasgos impulsivos, por dinero o por causas fortuitas; pero según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, el motivo de la muerte fue asfixia mecánica y aún no se constató abuso. Según dijo el fiscal Carlos Ortigoza durante la audiencia imputativa, se trató de un femicidio y la mataron "por placer".

Una vez ocurrido el homicidio, Brian Baumann, empleado del taller, maniató el cuerpo y lo dejó dentro de una bolsa de arpillera en el camino de la Cremería; en Ricardone.

>> Leer más: La mamá de Sofía Delgado: Los cinco detenidos tuvieron algo que ver con la muerte de mi hija

La muerte por placer no es usual. En un celular secuestrado a Alejandro Bevilacqua, el fiscal expresó que se encontraron las conversaciones que los imputados comenzaron a mantener sobre el tema desde el 15 de octubre. "Los mensajes que había eran propuestas de Alejandro, hablaban de Sofía, de una chica que no tenía madre y nadie iba a reclamar" .

En los mensajes se intercambiaban páginas pornográficas de internet en las que se veía a mujeres amordazadas. ¿Fue la fantasía de matar como aparecen hechos en las páginas de la Deep Web? Esta opción tiene la característica de que los motores búsqueda no acceden y ocultan cosas horribles. En uno de los allanamientos realizados durante la investigación se hallaron elementos sexuales que tal vez fueron usados la noche del crimen.

En la audiencia realizada en San Lorenzo por el crimen de Delgado se concluyó que se trató de un femicidio y que a la joven la mataron "por placer". Carlos Ortigoza, partió la acusación en dos: por un lado los acusados como autores del homicidio y por otro las sindicadas como encubridoras.

Denuncia al padre

La Justicia provincial ordenó a mediados de diciembre la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado. La medida no se refiere al femicidio que estremeció a San Lorenzo, sino a una denuncia anterior por abuso sexual de dos de sus hijas mientras eran menores de edad.

El arresto del hombre de 50 años reabrió un capítulo del historial de agresiones y maltrato a la joven asesinada en Puerto General San Martín. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero señaló que tanto ella como sus hermanas vivían en "estado de vulnerabilidad" por el "sometimiento" del detenido.

La causa se abrió en 2022 y según explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hasta entonces no había evidencia suficiente para imputar un hecho concreto.

El padre de la joven asesinada en el Cordón Industrial quedó bajo prisión preventiva por abuso sexual gravemente ultrajante. El caso se considera doblemente agravado porque convivía con sus hijas cuando aún no eran mayores de edad. También se le atribuyeron el delito de corrupción de menores en concurso ideal.

La hermana menor de Sofía fue agredida hasta los 13 años. Luego, ambas se fueron a vivir a otra casa con su hermana mayor. Lo mismo hizo otro de los hijos del detenido, harto del maltrato físico que sufría en su hogar.

Entre los antecedentes del caso el juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, había dispuesto en 2022 una prohibición de acercamiento a las víctimas y la medida incluía a la madre. El fiscal de la causa penal recordó que entonces no había registro de hechos concretos para imputar al padre y remarcó: "No puedo sentar a una víctima de abuso y obligarla a que me lo cuente".

Dada la situación descripta en la audiencia, Nicosia aclaró que Claudina no está bajo sospecha por las agresiones sexuales a sus hijas. El funcionario consideró que la mujer también estaba en un contexto de violencia de género. Finalmente aclaró que todavía no descarta la participación de otras personas en los delitos denunciados.