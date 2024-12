El padre de Sofía Delgado seguirá detenido por el abuso sexual de sus hijas

La Justicia provincial ordenó este viernes la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado . La medida no se refiere al femicidio que estremeció a San Lorenzo, sino a una denuncia anterior por abuso sexual de dos de sus hijas mientras eran menores de edad.

La causa se abrió en 2022 y el pedido de captura corresponde a las medidas de la búsqueda de paradero de la joven. Según explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hasta entonces no había evidencia suficiente para imputar un hecho concreto.

Presentada la evidencia ante el juez Ariel Cattáneo, el fiscal sostuvo que "la investigación nunca estuvo paralizada" y el avance de la misma "no tiene que ver" con el femicidio. "Hoy Sofía podría haber estado acá, en el público, escuchando cómo imputábamos y deteníamos al papá", dijo.

Parte de la familia Delgado asistió a la audiencia junto a integrantes de organizaciones feministas del Cordón Industrial. La policía montó un fuerte operativo de custodia en los Tribunales sanlorencinos y se hizo cargo del traslado del detenido después de la audiencia. En la puerta del edificio podían verse pancartas con fotos del acusado y la palabra "violador".

¿Por qué imputaron al padre de Sofía Delgado en San Lorenzo?

El padre de la joven asesinada en el Cordón Industrial quedó bajo prisión preventiva por abuso sexual gravemente ultrajante. El caso se considera doblemente agravado porque convivía con sus hijas cuando aún no eran mayores de edad. También se le atribuyeron el delito de corrupción de menores en concurso ideal.

En primer lugar, la Fiscalía de San Lorenzo denunció que Sofía Micaela Delgado fue agredida desde los 10 hasta los 13 años. Esta acción se repitió una cantidad de veces indeterminada y no fue la única víctima dentro de la casa.

En cuanto a la otra niña, el MPA presume que su padre abusó de ella durante cuatro años. La evidencia reunida hasta el momento indica que la conducta del hombre era reiterada y sistemática.

¿Qué pasó con la madre de Sofía Delgado en San Lorenzo?

La hermana menor de Sofía fue agredida hasta los 13 años. Luego, ambas se fueron a vivir a otra casa con su hermana mayor. Lo mismo hizo otro de los hijos del detenido, harto del maltrato físico que sufría en su hogar.

Entre los antecedentes del caso el juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, había dispuesto en 2022 una prohibición de acercamiento a las víctimas y la medida incluía a la madre. El fiscal de la causa penal recordó que entonces no había registro de hechos concretos para imputar al padre y remarcó: "No puedo sentar a una víctima de abuso y obligarla a que me lo cuente".

Dada la situación descripta en la audiencia, Nicosia aclaró que Claudina no está bajo sospecha por las agresiones sexuales a sus hijas. El funcionario consideró que la mujer también estaba en un contexto de violencia de género. Finalmente aclaró que todavía no descarta la participación de otras personas en los delitos denunciados.