La mamá de Sofía Delgado: "Los cinco detenidos tuvieron algo que ver con la muerte de mi hija"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Claudina señaló este lunes que se sentía “destrozada como lo puede estar cualquier madre al encontrar a su hijoa en las condiciones” en las que ella encontró a Sofía. “Hasta último momento, yo pensaba que podría una mínima chance de encontrarla bien, más allá de lo que me decían de que me vaya preparando para lo peor después de tantos días desaparecida.”

image - 2024-11-15T100554.510.jpg Sofía Delgado fue vista por última vez el miércoles 30 de octubre cerca de las 23, cuando salió de su casa en la localidad santafesina de San Lorenzo para ir al kiosco.

Claudina insistió en que condenas a prisión perpetua para los responsables de hechos como el de su hija “es la única manera de que esa gente se frene. No puede ser que, encima que matan a una persona, la tiren en el campo como si fuese una bolsa de basura. No tienen respeto por nada. ¿No tienen hijos, madres, hermanos?. ¿Tan desnaturalizados tienen que ser..? Son preguntas que se me vienen a la cabeza y no tengo respuestas”.

>> Leer más: Hallaron sin vida a Sofía Delgado, la joven de San Lorenzo desaparecida hace más de 15 días

Con relación a la participación que habrían tenido en el asesinato de Sofía las cinco personas detenidas, Claudina fue tajante: “Aunque vos no hayas tenido participación en el hecho, pero vos sabías o escondías algo te corresponde perpetua. Yo quiero prisión perpetua para todos. No quiero que les impongan diez años, porque sino estamos en la misma, pasa nada. Les dan 10 años y después terminan saliendo a los cinco por buena conducta o porque se hicieron religiosos”.

“Pido perpetua, pero no es un capricho mío. La gente no puede ir por la vida haciendo daño. En el caso de mi hija, todos tuvieron algo que ver, si no no estarían detenidos. Esto es una locura, no tiene nombre lo que pasó. Hay que dejar que la justicia siga actuando. Yo solo puedo pedir justicia y que estos tipos no salgan nunca más. No es venganza, quiero justicia”, agregó Claudina.

Qué sucedió con Sofía Delgado

El cadáver de Sofía Delgado fue hallado el viernes 15 de noviembre a la madrugada atado de pies y manos, dentro de una bolsa de arpillera. Así lo confirmaron los jefes policiales que trabajaron en la escena del hallazgo del cuerpo. La chica estaba desparecida desde el 30 de octubre. "El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, dentro de un bolsón para trasladar arena y cubierto con aislante térmico. Estaba atada de pies y manos", aseguró el jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani.

Por otro lado, se preservaron muestras para realizar exámenes anatomopatológicos y se resaltó, en las conclusiones preliminares, que el cuerpo de Sofía presenta un estado de descomposición. La autopsia del cuerpo de Sofía Delgado reveló que la víctima habría fallecido por asfixia por estrangulamiento.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron a La Capital que las imputaciones se harán durante esta semana, aunque, ampliaron, todavía no fijaron la fecha exacta de la audiencia. En tanto, los voceros resaltaron que todos los detenidos (cinco en total) serán imputados pero que, por el momento, las calificaciones y los roles se preservarán para el momento de la audiencia.